साउथ के सुपरस्टार अजीत कुमार (Ajith Kumar) अपनी फिल्मों को लेकर ही नहीं बल्कि रेसिंग के शौक के चलते भी चर्चा में रहते हैं. वो आए दिन किसी ना किसी इंटरनेशनल रेसिंग में हिस्सा लेते रहते हैं. हालांकि वो इस दौरान हादसे का भी शिकार हो चुके हैं पर एक्टर बाल बाल बच जाते हैं. हाल ही में स्पेन के वेलेंसिया में एक रेसिंग इवेंट के दौरान अजीत एक और भयानक कार दुर्घटना का शिकार हो गए. हालांकि इस बार भी वो बच गए और कोई चोट नहीं आई है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

अजीत कुमार रेसिंग नाम के एक ट्विटर पेज ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और ट्रैक के किनारे रुकने से पहले कई बार पलट जाती है. हालांकि एक्टर सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके फैंस इससे काफी परेशान हो गए हैं. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा 'वेलेंसिया स्पेन में, जहां रेस हो रही थी, राउंड 5 अजित कुमार के लिए अच्छा रहा. उन्होंने 14वां स्थान प्राप्त किया.'

In Valencia Spain where the races were happening the Round 5 was good for Ajith kumar. He ended 14th place winning appreciations from every one.



Round 6 was unfortunate.

Crashed 2 times due to other cars. The annexes video clearly shows that he was not in fault.

First time… pic.twitter.com/oCng3II0MA