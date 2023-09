Vijay Deverakonda पर बैकफायर हुआ फैंस को 1 करोड़ बांटने का वादा, फ्लॉप फिल्म के प्रोड्यूसर ने वापस मांगे पैसे

डीएनए हिंदी: साउथ के मशहूर एक्टर विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'खुशी' (Kushi) को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में बने हुए हैं. इस फिल्म में वो एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु के साथ रोमांस करते नजर आए हैं. वहीं, हाल ही में 'खुशी' की एक्साइटमेंट में किया गया विजय का एक वादा चर्चाओं में आ गया है. कुछ समय पहले उन्होंने 100 परिवारों को 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया था. जिस पर अब उनकी पिछली फिल्म के प्रोड्यूसर ने बड़ी बात कह डाली है. इस फ्लॉप फिल्म के प्रोड्यूसर ने कुछ ऐसा कह दिया है, जिससे विजय का 1 करोड़ बांटने का वादा उन्हीं पर बैकफायर हो गया है.

विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी फिल्म 'खुशी' के हिट होने की खुशी सेलीब्रेट कर रहे हैं. उन्होंने इस दौरान विशाखापट्टनम में हुए एक ईवेंट पर ऐलान कर दिया था कि वो 100 परिवारों को 1-1 लाख रुपए डोनेट करेंगे. वहीं, इस ऐलान को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा रही. कई लोगों ने एक्टर की जमकर तारीफें कीं लेकिन कई विजय को ट्रोल करते भी दिखाई दिए. इन सबके बीच विजय के बयान पर एक प्रोड्यूसर के पोस्ट ने हलचल मचा दी है. इस प्रोड्यूसर ने विजय को उनकी फ्लॉप फिल्म याद दिलाई और उनसे बातों- बातों में कॉम्पनसेशन भी मांग लिया.

Dear @TheDeverakonda ,

We lost 8 crs in the distribution of #WorldFamousLover, but no one responded over it!!



Now as you are donating 1CR to the families with your big heart, Kindly requesting & Hoping for you to save us and our Exhibitors & Distributors families also 🤗❤️… pic.twitter.com/dwFHytv1QJ