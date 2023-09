'आत्महत्या मत करना', बेटी को खोने से पहले पिता के सुसाइड पर बात कर चुके हैं Vijay Antony, रुला देगा ये वीडियो

डीएनए हिंदी: तमिल फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर विजय एंटोनी (Vijay Antony) की 16 साल की बेटी की मौत की खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है. विजय की बेटी (Vijay Antony Daughter) ने मीरा ने फांसी लगाकर अपनी जान देदी है. जिसके बाद से एक्टर का पूरा परिवार सदमे में है. सोशल मीडिया पर कई लोग विजय को ढांढस बंधाते दिख रहे हैं और इस बीच इंटरनेट पर उनका एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे. इस पुराने वीडियो में विजय सुसाइड केसेस की रोकथाम (Suicide Prevention) पर बात कर रहे हैं और आपबीती सुना रहे हैं.

पिता ने उठाया था ऐसा कदम

विजय की बेटी मीरा चेन्नई के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी. वो 12वीं की पढञाई कर रही थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीरा काफी समय से डिप्रेशन का सामना कर रही थी और उसका इलाज भी चल रहा था. मंगलवार विजय सुबह 3 बजे अपनी बेटी के कमरे में गए तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. मीरा ने फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली थी. जहां एक तरफ विजय अपनी बेटी को इस तरह खो देने के सदमे से गुजर रहे हैं. दूसरी तरफ उनका एक पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सुसाइड प्रिवेंशन पर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके पिता ने भी आत्महत्या का कदम उठाया था और उनकी मौत के बाद मां क्या कुछ देखना पड़ा.

#VijayAntony lost both his father and daughter to suicide. Life is so cruel and unfair to him! 💔pic.twitter.com/1qab7UJSiA