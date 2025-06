Thug Life twitter Review: Kamal Haasan की फिल्म Thug Life आज यानी 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को लेकर लोगों का रिएक्शन भी सामने आ गया है.

Thug Life twitter Review: मणिरत्नम के डायरेक्शन में बनी फिल्म ठग लाइफ में कमल हासन लीड रोल में हैं. इस मूवी की रिलीज का बेसब्री से इंतजार हो रहा था. 38 साल बाद दोनों दिग्गज किसी फिल्म के लिए साथ आए हैं, ऐसे में ये मूवी और भी खास हो जाती है. इस फिल्म के फर्स्ट डे फर्स्ट शो को देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ पड़ी है. एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर लोग ठग लाइफ देखने के बाद अपना रिव्यू दे रहे हैं. आप भी अगर इस मूवी को देखने का प्लान बना रहे हैं तो पहले कुछ रिव्यू पढ़ लें.

साल 1987 में आई फिल्म नायकन में कमल हासन और मणिरत्नम की जोड़ी देखने को मिली थी. इसके 38 साल बाद अब दोनों फिर से साथ आए हैं. ट्रेलर और पोस्टर्स रिलीज के बाद से इस मूवी को लेकर काफी बज था. सबसे ज्यादा चर्चा थी 70 साल के कमल हासन का अपने से छोटी एक्ट्रेस 41 साल की अभिरामी और 42 साल की तृषा कृष्णन संग रोमांस करना. लोगों ने इसको लेकर उन्हें ट्रोल भी किया था. हालांकि अब फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो गई है तो अब यहां देखें कुछ ट्वीट.

#ThugLife - DISASTER 😡



Even Mani ended up backstabbing us. A painfully average first half followed by an absolutely terrible second half. Outdated storytelling with zero freshness 🙏🏻😓

Did NOT see this disappointment coming!



COMPLETELY AVOIDABLE.



pic.twitter.com/krOoD9QbgN — Razi (@iamrazi18) June 5, 2025

🍿#ThugLife First Half Review:



A neat gangster drama so far in Mani Ratnam style. #KamalHaasan shines while #SilambarasanTR steals the show!



Kamal’s young look with de-aging and bond with young STR is 💥💯. Some slow narration but good stretches too.



Let’s see the 2nd half!… pic.twitter.com/V93AXf4gAn — Kollywood Now (@kollywoodnow) June 5, 2025

All over disaster reviews to #Thuglife



Being confidence is good but overconfidence leads to failure



This movie result is the biggest example — TrustFact (@TrustFactON) June 5, 2025

ठग लाइफ में कमल हासन, तृष्णा और अभिरामी के अलावा सिलंबरासन टीआर, ऐश्वर्या लक्ष्मी, अशोक सेल्वन, नासर, जोजू जॉर्ज, महेश मांजरेकर, अली फजल, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ भी नजर आने वाले हैं. एआर रहमान ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया है. इसकी टक्कर 6 जून को रिलीज हो रही बॉलीवुड फिल्म हाउजफुल 5 से होगी.

