रमजान का महीना चल रहा है और इस मौके पर कई मुस्लिम एक्टर और एक्ट्रेस को रोजा रखते हुए देखा गया है. इसी सम्मान में कई नॉन मुस्लिम एक्टर्स ने उनके लिए खास इफ्तार पार्टी भी रखी है. वहीं, रमजान के मौके पर तमिल सुपरस्टार और पॉलिटिशियन जोसेफ विजय चंद्रशेखर उर्फ थलपति विजय (Thalapathy Vijay) ने मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है. इस इफ्तार पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है और इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग अपनी राय दे रहे हैं.

वीडियो में विजय भारी भीड़ के बीच में एक मौलवी के बगल में बैठे हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान वह सफेद शर्ट और लुंगी के साथ अपने सिर पर टोपी लगाए हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में मौलवी लोगों के लिए इतने बड़े इफ्तार पार्टी का आयोजन करने के लिए विजय की तारीफ कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें- इन 7 फिल्मों ने Thalapathy Vijay को बनाया साउथ का सुपरस्टार

एनएनआई ने अपने ऑफिशियल ट्वीटर पर यह वीडियो शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, '' तमिलगा वेट्री कझगम के फाउंडर विजय ने चेन्नई में रमजान महीने के दौरान इफ्तार पार्टी होस्ट की.

#WATCH | Tamilaga Vettri Kazhagam founder and chief Vijay hosts 'Iftar' during Ramzan month, in Chennai pic.twitter.com/tmxP95wEME