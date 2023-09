रोड एक्सीडेंट में साउथ सुपरस्टार Suriya के फैन की मौत, एक्टर ने की परिवार वालों से मुलाकात, तस्वीरें वायरल

डीएनए हिंदी: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार अपनी दरियादिली और अपने फैंस के संग जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं. अक्सर ही साउथ स्टार को अपने फैंस के साथ मुलाकात करते हुए देखा गया है. हाल ही में साउथ के सुपरस्टार सूर्या(Suriya) ने अपने एक फैन के घर जाकर उसके परिवार वालों से मुलाकात की है. दरअसल, उनके एक फैन की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है. जिसके बाद एक्टर ने घर पहुंच कर उस श्रद्धांजलि दी है. इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें सूर्या के फैन क्लब द्वारा शेयर की गई हैं. इस दौरान उन्होंने अपने फैन के चेन्नई के एन्नोर स्थित घर पर पहुंच कर परिवार वालों से मुलाकात की है. इसके साथ ही उन्होंने घर वालों सांत्वना दी है. साथ ही एक फोटो में एक्टर अपने फैन की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं और वह उसे श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं.

सूर्या की तस्वीरें वायरल

वहीं, इन वायरल में देखा जा सकता है कि सूर्या अपने फैन के घर पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने व्हाइट कलर का कुर्ता पहना है. इसके साथ ही दूसरी तस्वीर में वे अपने फैन की फोटो के आगे खड़े हैं. वहीं अगली तस्वीर में सूर्या अपने फैन के परिवार वालों से बात करते नजर आ रहे हैं और आखिरी फोटो में वे हाथ जोड़े खड़े हैं.

