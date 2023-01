RRR अभिनेता Jr NTR अंग्रेजी के 'फेक एक्सेंट' पर हुए थे ट्रोल, अब तानों पर तोड़ी चुप्पी

RRR के एक्टर Jr NTR ने एक इंटरनेशनल अवॉर्ड इवेंट पर अंग्रेजी में कुछ इस अंदाज में बात की थी कि लोग इसे Fake Accent बताकर ट्रोल करने लगे थे.

Jr NTR On Being For English Accent: ट्रोलिंग पर बोले जूनियर एनटीआर