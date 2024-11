रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पुष्पा 2 (Pushpa 2) के प्रमोशन में व्यस्त है. यह फिल्म इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक है. फिल्म में रश्मिका के साथ अहम रोल में अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) नजर आने वाले हैं. वहीं, हाल ही में पुष्पा 2 का गाना लॉन्च किया गया था और इसी दौरान एक्ट्रेस से उनकी शादी के बारे में सवाल पूछे गए कि वह किससे शादी करना चाहती हैं. इस सवाल को सुनने के बाद वहां पर मौजूद फैंस भी खुशी से झूम उठे.

चेन्नई में पुष्पा 2 के गाने किस्क के लॉन्च इवेंट के दौरान होस्ट ने रश्मिका मंदाना से पूछा, '' क्या आप फिल्म इंडस्ट्री से किसी से शादी करेंगी या आपका पति इंडस्ट्री से बाहर का कोई होना चाहिए? अगर आप हमें कुछ बता दें, तो हम आपके लिए लड़के का पता लगा लेंगे. एक्ट्रेस ने इस पर जवाब दिया, '' हर कोई इसके बारे में जानता है''. अल्लू अर्जुन और हॉल में मौजूद सभी लोग हंस पड़े. वहीं, मौजूद लोग जोर से हूटिंग करने लगे.

शादी को लेकर रश्मिका ने कही ये बात

एक्ट्रेस ने आगे कहा, '' मुझे पता है कि आप क्या जवाब चाहते हैं, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूं. रश्मिका के इस जवाब पर सब हैरान रह गए. इसके बाद होस्ट ने उनके जवाब को स्पष्ट करने को कहा. एक्ट्रेस ने कहा, '' चलो अभी उस पर ध्यान न दें, मैं आपको बाद में पर्सनली बताऊंगी.

We need someone who understands the Tamil language and can tell us what @iamRashmika said in response that caused the public to react so loudly?

Aakhir Baat kya hai?? #RashmikaMandanna 😍 pic.twitter.com/lOuyw1kymT