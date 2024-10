73 साल की उम्र में भी Rajinikanth का जलवा कायम है. आज उनकी मच अवेटेड मूवी Vettaiyan रिलीज हो गई है जिसकी तारीफ में फैंस कसीदे पढ़ रहे हैं.

रजनीकांत एक बार फिर अपनी नई फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी लेटेस्ट मूवी वेट्टैयन (Vettaiyan release) आज रिलीज हो गई है. ये साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. इससे पहले फिल्म के ट्रेलर (Vettaiyan trailer) के बाद फैंस में इसको लेकर काफी एक्साइटमेंट थी. खास बात ये थी कि 33 साल बाद उनके साथ महानायक अमिताभ बच्चन नजर आए हैं. ऐसे में लोगों ने फिल्म देखने के बाद अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया है.

रजनीकांत और अमिताभ बच्चन स्टारर वेट्टैयन ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. लंबे समय बाद दोनों स्टार्स को एक साथ पर्दे पर देख लोग खुश हैं. दोनों दिग्गज आखिरी बार 1991 की फिल्म हम में साथ नजर आए थे. वहीं इस फिल्म को एडवांस बुकिंग में शानदार रिस्पॉन्स मिला था. इसने कई फिल्मों को इस मामले में पीछे भी छोड़ दिया था. अब लोगों का इसे लेकर रिव्यू भी ट्विटर पर सामने आ गया है. यहां देखें कुछ ट्वीट.

The initial half of #Vettaiyan is brisk and well-executed👌🏼#Rajinikanth shines from his intro to his standout moments!🔥#AnirudhRavichander's music, a major highlight 💥



The investigation storyline is brilliantly done, ensuring an engrossing first half!👍🏻#FahadhFaasil https://t.co/GEQg5yaIH2 — Film Enthusiast 📽️🎬 (@VFilmEnthusiast) October 10, 2024

Just watched #Vettaiyan

As usual SUPER STAR @rajinikanth steals the show with his Style , Swag 😎 and his electrifying screen presence 🔥

Thoroughly it's engaging & Star cast , surprising cameos 🙌

Especially Rock Star @anirudhofficial score elevates the every action sequence to… October 10, 2024

#Vettaiyan Standouts ✨️✨️✨️



🔥From the highly creative opening scene to the very end, @tjgnan effectively presents and adores Thalaivar with mass appeal elements, despite the film's focus on content 🔥



🔥 How #Thalaivar shines in various dimensions of acting throughout… pic.twitter.com/N0H8umHwn0 — Achilles (@Searching4ligh1) October 10, 2024

फिल्म में रजनीकांत, अमिताभ बच्चन के अलावा फहद फासिल, राणा दग्गुबाती, मंजू वारियर और दुशारा विजयन अहम रोल में हैं. वेट्टैयान द हंटर आलिया भट्ट और वेदांग रैना स्टारर जिगरा से एक दिन पहले 10 अक्टूबर को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. जिगरा 11 अक्टूबर को सिल्वर स्क्रीन पर आने वाली है. ऐसे में दोनों की टक्कर होने वाली है.

