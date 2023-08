जहां कभी थे कंडक्टर, उसी बस डिपो में पहुंच गए Rajinikanth, दिया बड़ा सरप्राइज

डीएनए हिंदी: सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) की फिल्म (Jailer) दुनियाभर में धांसू कलेक्शन कर रही है. हर दिन फिल्म कमाई का कोई ना कोई रिकॉर्ड (Jailer box office collection) तोड़ रही है. जेलर ने अब तक दुनियाभर में 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. फिल्म की सक्सेस के बीच एक्टर हाल ही में उसी बस डिपो (Rajinikanth Bus Depot) पर अचानक से पहुंच गए जहां वो कंडक्टर के रूप में काम किया करते थे. उन्हें देख वहां के लोग काफी एक्साइटेड हो गए और गर्म जोशी से एक्टर का वेलकम किया गया.

रजनीकांत बीते दिन बेंगलुरु के उसी बस डिपो पर पहुंचे थे जहां कभी वो बस कंडक्टक का काम किया करते थे. इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी) बस ड्राइवरों, कंडक्टरों और सहायकों के साथ बातचीत की. साथ ही उन्होंने कई सारी फोटोज भी क्लिक कराई. उनके आने की जानकारी किसी को नहीं थी इसलिए एक्टर को वहां अचानक देख लोग एक्साइटेड हो गए.

Just IN: #Rajinikanth made a surprise visit today to Bengaluru, Jayanagar Bus🚌🚏 Depot where he started his career as conductor.



