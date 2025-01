अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) स्टारर फिल्म पुष्पा 2 द रूल (Pushpa 2 The Rule) 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म रिलीज के बाद अपने पांचवें हफ्ते में भी धमाल मचा रही है. पुष्पा 2 सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही नहीं मचा रही है, बल्कि अपने बाद हुई रिलीज फिल्मों पर भी भारी पड़ी है. पुष्पा 2 तेलुगु भाषा में हिट है, लेकिन इस फिल्म ने हिंदी में भी जबरदस्त कलेक्शन किया है.

हिंदी में पुष्पा 2 ने 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है और फिल्म लगातार अपना बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बना रही है. सैकनिल्क के मुताबिक पुष्पा 2 ने अपने 30वें दिन 5.50 करोड़ रुपये कमाए. जिसमें से हिंदी में 4.34 करोड़ रुपये, तेलुगु में 1 करोड़, तमिल में 14 लाख रुपये और कन्नड़ भाषा में 1 लाख रुपये का कलेक्शन किया है. फिल्म ने 31 दिनों में भारत में कुल 1199 करोड़ का कलेक्शन कर दिया है.

यह भी पढ़ें- बेल मिलने के बाद भी इस वजह से कोर्ट में पेश हुए Allu Arjun, फैंस को नहीं मिल पाई झलक

दुनिया भर में पुष्पा 2 ने किया इतना कलेक्शन

दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो पुष्पा 2 वर्ल्ड वाइड 1700 करोड़ का आंकड़ा छूने के करीब है. फिल्म ने 30 दिनों में दुनिया भर में 1690 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. वहीं, 31वें दिन का कलेक्शन जोड़ने पर इसकी दुनिया भर में कमाई 1695 करोड़ रुपये हो जाती है.

800 NOT OUT… #Pushpa2 is all set to inaugurate the ₹ 800 cr Club... The #AlluArjun starrer has amassed a huge ₹ 57.95 cr in Week 4, setting a new benchmark.#Pushpa2 [Week 4] Fri 7 cr, Sat 10.25 cr, Sun 12.25 cr, Mon 6.25 cr, Tue 7 cr, Wed 10.50 cr, Thu 4.70 cr. Total: ₹… pic.twitter.com/brao2OraqW