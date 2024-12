अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) की फिल्म 'पुष्पा 2' (Pushpa 2) का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये 5 दिसंबर को सिनेमाघरों को दस्तक देने के लिए तैयार है. इसकी एडवांस बुकिंग (Pushpa 2 advance booking) शुरू हो चुकी है और रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. ऐसे में उम्मीद है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचाते हुए कई रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है. वहीं फिल्म के टिकट (Pushpa 2 ticket price) का दाम भी सामने आया है जो हैरान करने वाला है.

अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा 2: द रूल सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. फिल्म के स्टार प्रमोशन में बिजी चल रहे हैं. वहीं इसकी प्री-बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. एडवांस बुकिंग शुरू होने के साथ लोगों ने हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली और चेन्नई में पहले दिन, पहले शो के टिकट बुक कर लिए हैं. हालांकि फैंस टिकट की कीमतों से परेशान हो गए हैं. कहीं तो लोगों को एक टिकट 3000 रुपये में भी मिल रहे हैं.

3000 Rupees for a ticket of Pushpa 2. The craze is next level.

Highest ever for any movie.

Previous Highest was 2400 here. pic.twitter.com/EqHKySDdVm