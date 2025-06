साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) की फिल्म द राजा साब (The Raja Saab) इसी साल रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म के कुछ पोस्टर्स रिलीज हो चुके हैं जिसने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. वहीं हाल ही में एक्टर ने बताया कि जल्द ही इसका टीजर भी रिलीज होने के लिए तैयार है. हालांकि उससे पहले ही बड़ा कांड हो गया है. टीजर (The Raja Saab teaser) रिलीज से पहले ही लीक हो गया है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसने मेकर्स की टेंशन को बढ़ा दिया है और वो लीगल एक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं.

16 जून को अपने आधिकारिक लॉन्च से कुछ दिन पहले प्रभास-स्टारर द राजा साब का टीजर ऑनलाइन लीक हो गया. मारुति के निर्देशन में बनी इस रोमांटिक हॉरर-कॉमेडी में प्रभास का डबल रोल देखने को मिलने वाला है. इसी बीच टीजर से कुछ क्लिप और तस्वीरें लीक हो गई हैं जिसके बाद, निर्माताओं ने ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की.

Strict action will be taken and handles will be suspended immediately if any leaked content from #TheRajaSaab is found….



We request everyone to cooperate and stand with us in protecting the experience….



Let’s celebrate responsibly. Be aware. ⚠️