सालार सीजफायर पार्ट 1 (Salaar Ceasefire Part 1), 2023 की हिट फिल्म है. प्रभास (Prabhas) और पृथ्वीराज सुकुमार (Prithviraj Sukumaran) इस एक्शन ड्रामा फिल्म में श्रुति हासन (Shruti Haasan) भी अहम भूमिका में नजर आई हैं. फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, तब इसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. हालांकि इस मेगा बजट फिल्म ने दुनिया भर में 600 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी, जो कि उम्मीद से काफी कम थी. वहीं, हाल ही में सालार को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया गया है, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

दरअसल, सालार 21 मार्च 2025 को वापस से सिनेमाघरों में रिलीज की गई है. जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सोशल मीडिया पर दर्शकों के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहां थिएटर्स में बैठे दर्शक तालियां और सीटियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में दिवंगत सुपरस्टार पुनीत की झलक देखने को मिली है. जिसे देख दर्शक काफी खुश नजर आए हैं.

एक अन्य वीडियो में फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान फैंस पर्दे के सामने खड़े होकर जोरों से चिल्लाते हुए, तालियां बजाते हुए और सीटियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करते हुए फैन ने कैप्शन में लिखा, '' मैं इस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस को संरक्षित रखूंगा.

Those claps and applause from the audience filled our hearts.



