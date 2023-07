Prabhas का Facebook अकाउंट हुआ हैक, 24 मिलियन फॉलोवर्स परेशान, वायरल हुआ ये पोस्ट

डीएनए हिंदी: साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) इन दिनों एक के बाद एक अपनी बड़ी फिल्मों को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' (Kalki 2898 AD) का टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है. इस टीजर में प्रभास, कल्कि के रोल में दिखाई दे रहे हैं. वहीं, इसके अलावा प्रभास 'सालार' भी लेकर आने वाले हैं. इस बीच प्रभास के साथ एक ऐसा वाकया हुआ है जिसकी वजह से उनके फैंस परेशान हैं. प्रभास का फेसबुक अकाउंट हैक (Prabhas FB Account Hack) हो गया है और इस बात की जानकारी प्रभास ने खुद दी है. प्रभास का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इंस्टाग्राम, ट्विटर के साथ- साथ प्रभास फेसबुक अकाउंट पर भी काफी एक्टिव हैं. FB पर प्रभास के 24 मिलियन फॉलोवर्स हैं. हालांकि, प्रभास का ये अकाउंट मुश्किल में फंस गया है. हाल ही में इस अकाउंट पर कुछ हैकर्स ने कब्जा कर लिया है. फेसबुक अकाउंट हैक हो जाने की वजह से प्रभास की पूरी टीम परेशान हो गई है और इसे रिट्रीव करने की कोशिश में लगी है. इस बीच प्रभास ने अपने ट्विटर अकाउंट एक पोस्ट शेयर कर फेसबुक अकाउंट हैक होने की जानकारी दी है. इस अकाउंट से प्रभास कई बड़े स्टार्स को फॉलो करते हैं, जिसमें एसएस राजामौली भी शामिल हैं.

Hello Everyone,



My Facebook Page Has Been Hacked. The Team is Sorting this Out.



~ #Prabhas Via Instagram pic.twitter.com/8n1yeABIDT