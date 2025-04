साउथ एक्टर और आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण (Pawan Kalyan) की पत्नी अन्ना लेजनेवा (Anna Lezhneva), जो कि अन्ना कोनिडेल के नाम से जानी जाती हैं. उन्होंने हाल ही में तिरुमाला तिरुपति मंदिर (Tirupmala Tirupati Mandir) का दौरा किया और वहां पर पारंपरिक नियमों के मुताबिक अपना सिर मुंडवाया. सभी अनुष्ठान करने से पहले अन्ना ने मंदिर के अधिकारियों की मौजूदगी में गायत्री सदन में एक घोषणा पत्र पर साइन किए, जिसमें भगवान वेंकटेश्वर में उनकी आस्था बताई गई थी. मंदिर में आने वाले गैर हिंदुओं के लिए यह घोषणा पत्र जरूरी है.

घोषणा पत्र पर साइन करने के बाद अन्ना ने मंदिर के प्रोटोकॉल का पालन किया और पद्मावती कल्याण कट्टा में अपने बाल चढ़ाए, जो कि इस तरह के चढ़ावे के लिए जाना जाता है. अपना सिर मुंडवाने के बाद अन्ना ने वहां पर पूजा समारोह में भी हिस्सा लिया.

यह भी पढ़ें- 'अपनी हिंदी हम पर मत थोपो...', Deputy CM पर ऐसे भड़के एक्टर Prakash Raj, कहा-कोई पवन कल्याण को समझाओ

दरअसल, पवन कल्याण और अन्ना लेजनेवा के बेटे मार्क शंकर हाल ही में सिंगापुर में एक स्कूल में आग लगने की दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं. 8 अप्रैल की घटना में मार्क को कई चोटें आई और शनिवार रात को वह अपने पिता पवन कल्याण के साथ सिंगापुर से भारत लौटे हैं. वहीं, भारत लौटने से पहले ही सिंगापुर में उनका इलाज किया गया था. अपने बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए आभार जताते हुए अन्ना ने अपने सिर मुंडवाया है, जो कि ईश्वर के प्रति आपकी भक्ति और उन्हें धन्यवाद देने का संकेत है. वहीं अन्ना के मुंडन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

Yes she is Pawan Kalyan garu’s wife

Anna Lezhneva following the tonsuring ritual at Tirumala Tirupati



Signed the declaration form as per TTD rules & took Darshana of Venkateshwara swamy 🔥🔥



This is for the Haters who troll him



Jayatu Sanatan

Govinda Govinda 🙏🏼 pic.twitter.com/0Up62wBEvh