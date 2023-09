Oscar 2024 के लिए भेजी गई साउथ फिल्म में क्या है खास? कर चुकी है 200 करोड़ का धमाका

Oscar 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर साउथ फिल्म 2018: Everyone is a Hero भेजी गई है. Tovino Thomas स्टारर मूवी की कई बातें इसे एक शानदार फिल्म बनाती हैं.

डीएनए हिंदी: इस साल हुए ऑस्कर अवॉर्ड्स के दौरान एसएस राजामौली की फिल्म RRR ने धमाका किया था. वहीं, अब 2024 वाले ऑस्कर (Oscar 2024) की तैयारियां शुरू हो गई हैं और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने भी कमर कस ली है. हाल ही में भारत की तरफ से ऑस्कर (Indian Film For Oscar) के लिए ऑफिशियल एंट्री के तौर पर फिल्म भी भेज दी गई है. जो साउथ सिनेमा की एक चर्चित मूवी '2018: एव्रीवन इस अ हीरो' (2018: Everyone is a Hero) है. जानें टोविनो थॉमस (Tovino Thomas) स्टारर इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें और क्यों ये फिल्म भारत को ऑस्कर जिताने का दम रखती है.

असली त्रासदी की कहानी है 2018: Everyone is a Hero

'2018: एव्रीवन इस अ हीरो' एक बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी का नमूना है. इस फिल्म में असली त्रासदी की कहानी को बखूबी दिखाया गया है. टोविनो थॉमस स्टारर ये फिल्म 2018 में आई भयावह केरल बाढ़ पर आधारित है. इस फिल्म की कहानी के जरिए ये मैसेज दिया गया है कि मुश्किल हालातों में भी मानवता जिंदा रखना कितना जरूरी है. इस फिल्म में टोविनो थॉमस ने लीड रोल अनूप को प्ले किया है. अनूप एक नकली मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाकर भारतीय सेना छोड़ देता है. तब से उसकी जिंदगी गिल्ट में कट रही है. फिर एक दिन भायनक त्रासदी आती है और वो भारतीय जवान होने का फर्ज अदा करता है.

200 करोड़ का धमाका

फिल्म की कहानी से लेकर इसकी स्टार कास्ट और सबसे ज्यादा सिनेमैटौग्राफी को तारीफें मिली थीं. इस फिल्म ने टोविनो थॉमस को फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दिलाई थी. फिल्म में डायरेक्टर ने बाढ़ की भयावह त्रासदी को शानदार तरीके से दर्शाया है. द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2023 में रिलीज गुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर से 200 करोड़ रुपए कमा लिए थे. माना जा रहा है कि इस फिल्म की कई बातें हैं जो इसे ऑस्कर की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में विनर बना सकती हैं.

