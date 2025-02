साउथ एक्टर नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) ने कुछ महीनों पहले शोभिता धूलिपाला (Sobhita Dhulipala) संग शादी की थी. शादी के बाद अब नागा चैतन्य ने अपनी पहली पत्नी सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) से अपने तलाक को लेकर बात की है और उन्होंने इसको लेकर बताया है कि यह आपसी फैसला था. नागा ने बताया कि वह और सामंथा अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी उनके मन में एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत है. नागा ने ये भी बताया कि कैसे वह एक टूटे हुए परिवार से आने वाले शख्स हैं और रिश्ता तोड़ते से पहले 1000 बार सोचेंगे.

वीके पॉडकास्ट के साथ रॉ टॉक्स पर इंटरव्यू के दौरान नागा चैतन्य ने कहा, '' हम अपने तरीके से जाना चाहते थे. अपने खुद के कारणों से हमने फैसला लिया है और हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं. हम अपनी लाइफ में अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और ज्यादा सफाई की जरूरत है, मुझे समझ नहीं आता है. मुझे उम्मीद है कि दर्शक और मीडिया इसका सम्मान करेंगे. हमने प्राइवेसी मांगी है. प्लीज हमारा सम्मान करें और हमें इस मामले पर प्राइवेसी दें, लेकिन बदकिस्मती से यह एक हेडलाइन है, एक गॉसिप का टॉपिक है. यह एंटरटेनमेंट बन गया है.

यह भी पढ़ें- एक्स पति Naga Chaitanya की शादी के बाद अब Samantha को चाहिए 'वफादार' साथी, 2025 में करेंगी मूव-ऑन!

उन्होंने आगे कहा, '' मैं बहुत शालीनता के साथ आगे बढ़ गया हूं. वह बहुत शालीनता के साथ आगे बढ़ गई हैं. हम अपनी लाइफ जी रहे हैं. मुझे फिर से प्यार मिल गया है. मैं बहुत खुश हूं और हमारे मन में एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान है. ऐसा नहीं है कि यह केवल मेरी लाइफ में हो रहा है, तो मेरे साथ क्रिमिनल जैसा ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है.

तलाक पर बोले नागा चैतन्य

वहीं, सामंथा संग तलाक का फैसला लेने के बारे में नागा ने कहा, '' यह फैसला बहुत सोच समझकर किया लिया गया था और एक दूसरे के सम्मान के साथ लिया गया था. ऐसा नहीं है कि यह रातों-रात हुआ और मैं निराश हो गया. क्योंकि यह मेरे लिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि मैं एक टूटे हुए फैमिली से आता हूं, मैं एक टूटे हुए फैमिली का बच्चा हूं, इसलिए मुझे पता है कि यह अनुभव कैसा होता है. मैं कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले 1000 बार सोचूंगा, क्योंकि मुझे इसका रिजल्ट पता है. लेकिन सब कुछ किसी कारण से होता है. आप खुद का फैसला करें, आप प्रोग्रेस करते रहें और आपको जल्द ही सही रास्ता मिल जाएगा. मेरे साथ ऐसा ही हुआ.

Akkineni Naga Chaitanya on divorcing Samantha Ruth Prabhu



"I will think 1000 times to break a Relationship."#NagaChaithanya #Samantha#Thandel pic.twitter.com/eGWQpGioFn