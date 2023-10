LGM Trailer: MS Dhoni ने योगी बाबू को खिलाया केक कहा, 'तुम्हें CSK में लूंगा', देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी धोनी ने फिल्म प्रोडक्शन की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया है. आपको बता दें कि धोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की पहली फिल्म लेट्स गेट मैरिड (LGM) का हाल ही में ट्रेलर लॉन्च किया गया था. इस ट्रेलर लॉन्च में धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ चेन्नई में होने वाले ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पहुंचे. वहां धोनी का बहुत जोरों शोरों के साथ स्वागत किया गया. आपको बता दें कि उस इवेंट में एक केक भी काटा गया जहां पर धोनी के साथ टॉलिवुड के मशहूर अभिनेता योगी बाबू भी दिखाई दिए. धोनी ने उनको अपने हाथों से केक खिलाया, इस फिल्म में योगी बाबू एक अहम किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है उनकी तस्वीरें लोगों का दिल जीत रही हैं. इन तस्वीर में योगी बाबू और धोनी एक साथ हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं. इनकी हंसी का क्या राज है आइए आपको बताते हैं.

LGM के ट्रेलर में पहुंचे धोनी

महेंद्र सिंह धोनी की फिल्म लेट्स गेट मैरिड (LGM) का ट्रेलर 10 जुलाई को चेन्नई में लॉन्च किया गया था. एक्टर योगी बाबू, जो फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इस कार्यक्रम में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे. इवेंट में एमएस धोनी ने कॉमेडियन योगी बाबू से काफी सारी बातें भी की. लॉन्च का जश्न मनाने के लिए दोनों ने साथ में केक भी काटा.



ये भी पढ़ें:'न पिता न पति से मिला प्यार', नशे ने ली ट्रेजेडी क्वीन की जान, ये है मीना कुमारी की बायोपिक की कहानी?



योगी बाबू कहा मुझे CSK में खेलना है

आपको बता दें कि ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान योगी बाबू और धोनी के बीच हुई बातचीत का एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. धोनी ने योगी बाबू को चेन्नई सुपर किंग्स टीम में शामिल करने को लेकर भी मजाक किया. दरअसल योगी बाबू ने महेंद्र सिंह धोनी से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट की. इसके बाद एमएस धोनी ने कहा कि 'अंबाती रायडू अब रिटायर हो गए हैं कि हमारे पास चेन्नई सुपर किंग्स में एक जगह है. मैं टीम के मैनेजमेंट से बात करूंगा लेकिन आप फिल्मों में बहुत ज्यादा बिजी हैं. दिक्कत हो सकती है..मैं आपको हर बार कॉल करके नहीं पूछ सकता, 'योगी बाबू, आप टीम में हैं, क्या आप खेल सकते हैं?' लेकिन आप चिंता ना करें मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा.'

धोनी और योगी बाबू की तस्वीरें अब इंटरनेट पर धूम मचा रही हैं...

Video of the day is here ❤️



Look at the happiness in Mahi's face 😍@MSDhoni #MSDhoni #WhistlePodupic.twitter.com/4N2YaAZLfs