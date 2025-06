साउथ सुपरस्टार मोहनलाल (Mohanlal) की फिल्म दृश्यम (Drishyam) उनकी हिट मूवीज में से एक है. इस फिल्म का पहला पार्ट साल 2013 में आई थी, जो कि हिट रही थी. वहीं, इस फिल्म का दूसरा पार्ट 2021 में आया था और इस पार्ट को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया था. वहीं, अब मोहनलाल ने अपनी हिट फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट का ऐलान कर दिया है. साथ ही उन्होंने फिल्म की शूटिंग के बारे में भी बताया कि कब से शुरू होगी.

दरअसल, मोहनलाल ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में मोहनलाल का इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं. वीडियो में इसके बाद दृश्यम 3 लिखा हुआ नजर आता है. वीडियो में इसके बाद डायरेक्टर जीतू जोसेफ और फिल्म निर्माता एंटनी पेरुंबवूर भी नजर आए. इस दौरान मोहनलाल उनसे हाथ मिलाते हुए और गले लगते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो के कैप्शन में एक्टर ने लिखा, '' अक्टूबर 2025 — कैमरा वापस जॉर्जकुट्टी की ओर मुड़ता है.अतीत कभी चुप नहीं रहता.

October 2025 — the camera turns back to Georgekutty.



The past never stays silent.#Drishyam3 pic.twitter.com/8ugmxmb2wO