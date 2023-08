Prathap Pothen found dead: मशहूर मलयालम एक्टर की मौत, Mohanlal की इस फिल्म में आखिरी बार आएंगे नजर

डीएनए हिंदी: Prathap Pothen found dead: मलयालम इंडस्ट्री को एक और बड़ा झटका लगा है. मशहूर फिल्म अभिनेता और निर्माला प्रताप पोथेन (Prathap Pothen) चेन्नई स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए हैं. 69 साल के एक्टर और फिल्ममेकर प्रताप पोथेन ने मलयालम, तमिल और तेलुगु के साथ-साथ हिंदी में लगभग 100 फिल्मों में अभिनय और 12 फिल्मों का निर्देशन किया था. उनकी आखिरी फिल्म मोहनलाल अभिनीत 'बरोज' (Barroz) थी जो अभी रिलीज नहीं हुई है.

प्रताप पोथेन का जन्म 13 अगस्त 1952 को हुआ था. साल 1978 में उन्होंने फिल्म आरवम से डेब्यू किया था. उनकी कुछ लोकप्रिय मलयालम फिल्मों में ठाकाराम, आरोहणम, पन्नीर पुष्पंगल, थनमाथरा शामिल हैं. उन्होंने मलयालम में तीन फिल्मों का निर्देशन किया जिसमें रितुभेडम, डेज़ी और ओरु यत्रमोझी शामिल हैं. प्रताप पोथेन उन्होंने ऊटी के लॉरेंस स्कूल, लवडेल और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ाई की थी.

मोहनलाल (Mohanlal) और पृथ्वीराज सुकुमारन (Prithviraj Sukumaran) स्टारर फिल्म 'बरोज' (Barroz: Guardian of D’Gama’s Treasure) उनकी आखिरी फिल्म थी. ये फिल्म 24 मार्च 2023 में रिलीज होगी. फिल्म के एक्टर पृथ्वीराज ने ट्वीट कर दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि दी है.

Rest in peace uncle! I will miss you. 💔#PrathapPothen pic.twitter.com/bJcKNWpWgP