L2 Empuraan Review: मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल बीते कई दिनों से अपनी फिल्म एल 2 एम्पुरान (L2 Empuraan) को लेकर चर्चा में हैं. उनकी इस मूवी ने 27 मार्च यानी गुरुवार को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. खास बात ये है कि फिल्म का डायरेक्शन पृथ्वीराज सुकुमारन (Prithviraj Sukumaran) ने किया है. साथ ही वो इसमें अहम रोल में हैं. ऐसे में रिलीज से पहले ही दुनियाभर में इसकी धूम मची थी. वहीं रिलीज के चंद घंटों में ही इसका रिव्यू सामने आ गया है. लोग जमकर इसकी तारीफ कर रहे हैं.

एल 2 एम्पुरान 2019 में आई मलयालम हिट फिल्म लूसिफर का सीक्वल है. लोग पहले पार्ट के आज भी दीवाने हैं, ऐसे में इसके सीक्वल का तो बेसब्री से ही इंतजार था. इस पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी, अब मेकर्स को दूसरे पार्ट से भी काफी उम्मीदें हैं. एमपुरान में मोहनलाल, पृथ्वीराज सुकुमारन, टोविनो थॉमस, मंजू वारियर और इंद्रजीत नजर आए. ये सभी पहले पार्ट लूसिफर में भी नजर आए थे.

यहां देखें लोगों ने फिल्म के बाद क्या ट्वीट किया:

साउथ इंडस्ट्री के जाने माने ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने फिल्म की तारीप की है. उन्होंने

#L2Empuraan 1st Half : @Mohanlal makes an entry after an hour..



The first hour is used for characters introduction and world building..



Once #Lalettan enters, movie picks up speed.. All his scenes are Mass.. 🔥



Grand visuals..



Interval nicely set-up..



Looking forward to 2nd… March 27, 2025

L2: Empuraan – A solid first half with brilliant drama but dragged-out slow-mo scenes trying too hard to hype moments. The setup is strong, with a lot yet to unfold. Hoping for a fantastic second half! #L2Empuraan #Mohanlal #L2EmpuraanReview — Cinema Samosa (@CinemaSamosa) March 27, 2025

ये राजनीतिक एक्शन-ड्रामा मलयालम, तमिल, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ में दुनियाभर में रिलीज हो चुकी है. एल2: एम्पुरान की कहानी वहीं से शुरू होगी, जहां लूसिफर खत्म हुई थी.

एल 2 एम्पुरान की टक्कर सलमान खान की सिकंदर से होने वाली है. वैसे तो सिकंदर काफी चर्चा में है, लेकिन मोहनलाल की एम्पुरान भी पीछे नहीं है. ये फिल्म भी एडवांस बुकिंग में धमाल मचा चुकी है और इसे पब्लिक से भी प्यार मिल रहा है.

