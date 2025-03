सलमान खान (Salman Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर (Sikandar) 30 मार्च यानी कि ईद से ठीक एक दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. वहीं, सिकंदर से तीन दिन पहले मलयालम फिल्म एल 2 एम्पुरान (L2 Empuraan) 27 मार्च को रिलीज होगी. ऐसे तो सिकंदर काफी चर्चा में है, लेकिन मोहनलाल (Mohanlal) की एम्पुरान एडवांस बुकिंग में धमाल मचा रही है. फिल्म सिकंदर को सिनेमाघरों में कड़ी टक्कर देने वाली है.

दरअसल, फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही 20 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इसके अलावा एम्पुरान ने अमेरिका में प्री सेल में 214 शो में 9285 टिकट्स बिक चुके हैं. इस तरह से फिल्म ने विदेशों में 1.76 करोड़ का कलेक्शन रिलीज से पहले ही कर लिया है. फिल्म की एडवांस बुकिंग से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सिकंदर को जबरदस्त टक्कर देने वाली है और एम्पुरान की रिलीज के चलते सिकंदर के कलेक्शन पर असर पड़ सकता है.

