Kingdom Twitter Review: विजय देवरकोंडा की फिल्म को फैंस ने बताया 'मास्टरपीस', धांसू ओपनिंग को है तैयार!

Vijay Deverakonda की फिल्म Kingdom आज रिलीज हो गई है. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर काफी बज है और इसका रिव्यू भी अब सामने आ गया है.

साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा लंबे समय बाद पर्दे पर लौटे हैं. फैंस को उनकी मूवी किंगडम का बेसब्री से इंतजार भी था. आज आखिरकार ये फिल्म बड़े पर्दे पर आ गई है. रिलीज से पहले ही फिल्म को लेकर फैंस में जश्न का माहौल था. गौतम तिन्ननुरी निर्देशित इस मूवी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं. लोगों का रिस्पॉन्स देखकर लग रहा है कि उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया है. अगर आप यह फिल्म देखने का प्लान बना रहे रहे हैं, तो पहले इन ट्वीट्स को पढ़ें.

विजय देवरकोंडा को साल 2024 में द फैमिली स्टार में देखा गया था. फिल्म ने ठीक ठाक कमाई की थी. इसके अलावो कल्कि 2898 एडी में कैमियो रोल में नजर आए. अब एक साल बाद किंगडम मूवी से उन्होंने बड़े पर्दे पर वापसी की है. ऐसे में रिलीज होते ही फिल्म को लेकर पहले रिव्यूज भी सामने आ चुके हैं. शुरुआती रिएक्शन से पता चलता है कि एक्टर ने धांसू कमबैक किया है.

यहां देखें क्या कहती है पब्लिक

#kingdomReview: Movie is a blockbuster,

- Story theme highlight of the Film

- 1st Half Characters intro

- 2nd Half deep drama

- Performance in some scenes Career best for #VijayDeverakonda

- Action & Music 🔥

- Slow Narration is light minus#Kingdom #Anirudh #SatyaDev pic.twitter.com/2OaHj1M6e9 — MJ Cartel (@Mjcartels) July 31, 2025

Blockbuster movie#VijayDeverakonda nailed his character as powerful undercover cop

Brother sentiment worked out well

Anirudh bgm is next level ..#Kingdom#KingdomReview#KingdomMANAMKODTHUNAM pic.twitter.com/AwTMAyJJrf July 31, 2025

#Kingdom is a solid action drama with stunning visuals, gripping first half, and powerful performance by Deverakonda is back ❤🥶 2nd half ok



Negatives - movie a bit confusing at parts, Heroine 👎🏻

My rating - 3.75/5 💯strong film worth watching 🎬#KingdomReview #KingdomMovie pic.twitter.com/9e38ZG0oUv — Prabhakar (@itz_Prabhaa) July 31, 2025

#KingdomReview : 3.25/5 ⭐⭐⭐🌟 EPIC BLOCKBUSTER 🔥 🔥 🔥 🔥



Director+ 1st Half + Anirudh Music + Few actors + @TheDeverakonda MASS SCREEN PRESENCE A & DIALOGUES 🔥🔥🔥



What A Comeback VD Sir 🏆

Bomma Blockbuster 🔥🔥🔥#KingdomMANAMKODTHUNAM #Kingdom pic.twitter.com/kxWwM6Y1DT — Asian Box Office (@AsianBoxOffice) July 31, 2025

वहीं फिल्म के रिलीज के बाद विजय ने भी ट्वीट कर लिखा 'काश मैं आपके साथ साझा कर पाता कि मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं..काश आप सब भी मेरे साथ ऐसा महसूस कर पाते..'. साफ है कि फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स से एक्टर काफी खुश हैं. उम्मीद है कि फिल्म को धांसू ओपनिंग मिलने वाली है.

:,)



I wish i could share with you how i feel right now..

i wish you could all feel this with me..



Aah Venkanna Swami daya 🙏❤️

Mee Andari Prema ❤️❤️❤️❤️

Inka em kavali naa lanti okkadki 🥹 pic.twitter.com/WD54upPW4z — Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) July 31, 2025

किंगडम एक जासूसी एक्शन ड्रामा है जो एक अंडरकवर ऑफिसर की कहानी दिखाता है जिसे अपने ही भाई शिवा द्वारा चलाए जा रहे एक अपराध गिरोह को ध्वस्त करने का काम सौंपा गया है. विजय के अलावा फिल्म में भाग्यश्री बोरसे लीड रोल में हैं.

