कन्नड़ फिल्मों के मशहूर एक्टर किच्चा सुदीप (Kiccha Sudeep) सालों से अपनी एक्टिंग से लोगों को अपना फैन बना रहे हैं. हालांकि एक्टर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनकी मां सरोजा संजीव का 83 साल की उम्र में निधन हो गया है जिससे वो काफी झटके में हैं. वहीं एक्टर की कई फोटो और वीडियो सामने आई हैं जिसमें वो अपनी मां (Kichcha Sudeep mother passed away) के अंतिम संस्कार में टूटे हुए दिखे. उन्हें देख फैंस भी काफी इमोशल हो गए हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं.

किच्चा सुदीप ने बीते दिन अपनी मां सरोजा संजीव को हमेशा के लिए खो दिया है. उनके अंतिम दर्शन करने कई राजनेता, मशहूर हस्ती और परिवारवाले पहुंचे थे. सभी इस दौरान गमगीन दिखे. एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कई तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं जिसमें एक्टर अपनी मां के शव के पास सिर रखकर रोते नजर आए.

#RipSarojaAmma

Deeply saddened by the passing of #KichchaSudeepa’s mother, Saroja Sanjeev, on October 20, 2024. Heartfelt condolences to the family. #RIPSarojaAmma pic.twitter.com/JI1nQfbHO5