Kanguva आज दुनियाभर के तमाम सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. Suriya की फिल्म को फैंस हिट बता रहे हैं. ऐसे में देखना ये होगा कि ये ओपनिंग डे पर कितनी कमाई कर पाती है.

साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक कंगुवा (Kanguva) आज सिनेमाघरोंं में दस्तक दे चुकी है. काफी समय से इस फिल्म को लेकर इंटरनेट पर बज था. बीते दिनों आए ट्रेलर ने तो लोगों की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया था. फैंस जमकर इसके शेयर भी कर रहे थे. वहीं अब रिलीज होने के बाद ट्विटर (अब एक्स) पर लोग फिल्म देखने के बाद अपना अनुभव (Kanguva Review) शेयर कर रहे हैं. फैंस ने तो सूर्या (Suriya) स्टारर को हिट भी बता दिया है. वहीं फिल्म में एक्टर कार्थी (Karthi Cameo) के कैमियो ने लोगों को बड़ा सरप्राइज दिया है.

सूर्या, बॉबी देओल और दिशा पटानी स्टारर कंगुवा का फर्स्ट डे फर्स्ट शो कई जगहों पर दिखाया जा चुका है. इस फंतासी एक्शन ड्रामा को फैंस से तारीफ तो वहीं कुछ लोगों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. वहीं फिल्म में सरप्राइज कैमियो में लोगों को काफी इंप्रेस किया है. फिल्म में साउथ एक्टर कार्थी का धमाकेदार कैमियो देखने को मिला है.

#KanguvaReview: 4/5 A theatrical experience that Tamil cinema can be proud of! Indian cinephiles must salute @directorsiva @StudioGreen2 and @Suriya_offl for the incredible imagination, ambition & hard work gone into the making this magnum opus. You will be blown away with the… pic.twitter.com/l39AUkLbuD — sridevi sreedhar (@sridevisreedhar) November 14, 2024

#Kanguva - It's Completely a One man show from #Suriya ..💥🤝 He holds the film with his presence as Kanguva..⭐ One of the best Performers we have..🔥👏 pic.twitter.com/acqkGV0VR5 November 14, 2024

#kanguva | Firsthalf | Average 😮‍💨



Pros:



- suriya acting is good showing a difference francis and kanga

- cinematography top notch #vetri nailed it

- art work , makeup department hard work clearly visible in the screen kudos , vfx is too good

- yolo song visualisation… — KUDALINGAM MUTHU (@KUDALINGAM49671) November 14, 2024

हालांकि कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्हें फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. एक शख्स ने ट्विटर पर लिखा 'इस आदमी ने अकेले ही सूर्या के करियर और निर्माता के 2.5 साल बर्बाद कर दिए हैं. एक भी पल तारीफ के काबिल नहीं था. आश्चर्य है कि सूर्या आउटपुट को लेकर इतने आश्वस्त कैसे थे. अभिनेता को वास्तव में अपनी क्षमता को पहचानने और उसके अनुसार अभिनय करने की आवश्यकता है.'

Half way through #kanguva🍿

This man has single handedly wasted 2.5 yrs of suriya's career and producer's 💰

Not even a single moment was worth praising

Wondering how suriya was so convinced about the output

Actor really needs to realise his potential and act accordingly pic.twitter.com/BWxdJHwBTG — Harish Raman (@harish_raman_24) November 14, 2024

बता दें कि कंगुवा इस साल की सबसे महंगी मूवीज में से एक है. इसका अनुमानित बजट 300-350 करोड़ रुपये से का बताया जा रहा है. कंगुवा को सात देशों और भारत के कई इलाकों में शूट किया गया है. फिल्म में सूर्या लीड रोल में हैं. वहीं बॉबी देओल उधीरन नाम के विलेन का रोल निभा रहे हैं. इसके अलावा दिशा पाटनी भी नजर आईं.

