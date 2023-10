Kaikala Satyanarayana: तेलुगू फिल्मों के दिग्गज एक्टर का निधन, आखिरी बार Mahesh Babu की फिल्म में आए थे नजर

Kaikala Satyanarayana: दिग्गज तेलुगु एक्टर का शुक्रवार को निधन हो गया. वो कई सुपरस्टार्स के साथ फिल्में कर चुके हैं.

डीएनए हिंदी: Kaikala Satyanarayana: साउथ फिल्म इंडस्ट्री से बुरी खबर सामने आ रही है. दिग्गज तेलुगु एक्टर कैकला सत्यनारायण का शुक्रवार तड़के उनके आवास पर निधन हो गया. 87 की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. दिग्गज एक्टर का अंतिम संस्कार शनिवार को हैदराबाद के महाप्रस्थानम में किया जाएगा. कुछ समय से सत्यनारायण की तबियत ठीक नहीं थी और वे उम्र से संबंधित कई परेशानयां झेल रहे थे.

कैकला सत्यनारायण को नवंबर 2021 में अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इससे पहले, वह कोविड के बाद की जटिलताओं के बाद घर पर रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर थे. उन्हें अक्टूबर 2021 में भी अपने आवास पर गिरने के बाद भर्ती कराया गया था.

नवरसा नटाना सर्वभूमा के नाम से मशहूर कैकला सत्यनारायण का जन्म 25 जुलाई 1935 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था. उन्होंने 5 दशकों के अपने शानदार करियर में 770 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था. इसके साथ ही वो 200 से ज्यादा डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुके थे.

Mahesh Babu की फिल्म में आखिरी बार आए थे नजर

कैकला ने 1959 में सिपाही कुथुरु के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी. आखिरी बार वो महेश बाबू की फिल्म महर्षि (Maharshi 2019) में नजर आए थे. अपने पांच दशक के फिल्मी करियर में, उन्होंने सोलो हीरो से लेकर सपोर्टिंग रोल में भी काम किया.

श्री कृष्णअर्जुन युद्धम, नर्तनासाला, यामागोला, सोग्गाडु, अदवी रामुडु, दाना वीरा सूरा कर्ण, तयारम्मा बंगाराय्या, वेतागडु, कोंडावीती सिंघम, सुभलेखा, जस्टिस चौधरी, बोब्बिली ब्राह्मण, अन्वेषण, यमुदिकी मोगुडु, नारी नारी नडुमा मुरारी जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर वो फेमस हुए थे.

इन सितारों ने जताया शोक

राम चरण, चिरंजीवी और महेश बाबू सहित कई बड़े स्टार्स ने उनके निधन पर दुख जताया है.

Deeply saddened to hear the demise of Kaikala Satyanarayana Garu..

His contribution to our film industry will be remembered forever !!

May his soul rest in peace🙏 — Ram Charan (@AlwaysRamCharan) December 23, 2022

Grief-stricken by the demise of the

legendary actor Kaikala Satyanarayana garu. He is One of the finest actors Indian cinema has ever seen.



My sincere condolences to his family & dear ones. Om Shanti 🙏 — Ravi Teja (@RaviTeja_offl) December 23, 2022

Saddened to know about the passing of Kaikala Satyanarayana garu. An absolute legend who immortalised many characters on our Telugu silver screen.



Om Shanti — Kalyanram Nandamuri (@NANDAMURIKALYAN) December 23, 2022

Extremely saddened by the passing away of #KaikalaSatyanarayana garu. I have some very fond memories of working with him. He will be missed. My deepest condolences to his family and loved ones. May his soul rest in peace 🙏🙏🙏 — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) December 23, 2022

