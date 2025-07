Hari Hara Veera Mallu Twitter Review: आखिरकार रिलीज हुई पवन कल्याण की फिल्म, देखने से पहले जा लें क्या कहती है पब्लिक

Hari Hara Veera Mallu Review: साउथ सुपरस्टार और राजनेता पवन कल्याण (Pawan Kalyan) की एक्शन ड्रामा फिल्म हरि हरा वीरा मल्लू पार्ट 1 (Hari Hara Veera Mallu) इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक रही है. फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था. पवन कल्याण के साथ फिल्म में बॉबी देओल (Bobby Deol) , निधि अग्रवाल (Nidhi Aggarwal) , नरगिस फाखरी (Nargis Fakhri) , नोरा फतेही (Nora Fatehi) और सत्यराज अहम भूमिका में नजर आए. वहीं इंटरनेट पर लोगों ने इसको लेकर अपना रिएक्शन भी देना शुरू कर दिया है.

पवन कल्याण की लंबे समय से अटकी हुई हरि हर वीरा मल्लू रिलीज हो गई है. ज्योति कृष्णा के निर्देशन में बनी इस फिल्म को कई बार पोस्टपोन किया गया था. 17वीं शताब्दी पर आधारित ये पीरियड एक्शन ड्रामा आज यानी 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. खास बात ये है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में इसके शुरुआती प्रीमियर शो 23 जुलाई से ही शुरू हो गए थे. वहीं एक्स (पहले ट्विटर) पर इसको लेकर लोगों ने अपने रिएक्शन भी देना शुरू कर दिया है. फिल्म को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

यहां देखें कुछ पोस्ट:

#HariHaraVeeraMallu 1st Half :



Interesting and Entertaining so far.. @PawanKalyan 's charisma and screen presence carry the movie.. 👏



Action sequences are choreographed well.. @AgerwalNidhhi looks gorgeous and has done well..



Looking forward to the 2nd half! 👍