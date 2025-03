Hari Hara Veera Mallu release date: साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण (Pawan Kalyan) और बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल (Bobby Deol) की मोस्ट अवेटेड फिल्म हरि हर वीरा मल्लू (Hari Hara Veera Mallu) को लेकर काफी चर्चा है. इसकी रिलीज डेट कई बार टल चुकी है. अब मेकर्स ने होली के मौके पर फैंस को बड़ा सरप्राइज दे दिया है. मुगल साम्राज्य पर बेस्ड इस पीरियड एक्शन-थ्रिलर को अब जल्द ही आप अपने आस पास के सिनेमाघरों में देख सकते हैं. जानें फिल्म कब दस्तक देगी.

हरि हर वीरा मल्लू का पिछले साल टीजर रिलीज किया गया था जिसने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया था. इसे शानदार और जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. फिल्म में पवन कल्याण हीरो के रोल में और बॉबी निगेटिव रोल में नजर आएंगे. फिल्म में आपको फुल एक्शन मिलेगा. वहीं मेकर्स ने रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. फिल्म का पोस्टर शेयर कर मेकर्स ने कैप्शन में लिखा 'लड़ाई तय है... न्याय और धर्म के लिए लड़ाई अजेय होगी! #HariHaraVeeraMallu बहुत तेज गति से युद्ध में भाग लेता है, और इस बार कुछ भी शिकार को नहीं बदलेगा. वीरता की एक गाथा 9 मई, 2025 को स्क्रीन पर आने के लिए तैयार है. पवन कल्याण से एक दमदार मनोरंजन लोड हो रहा है. गारू, तूफान के लिए तैयार हो जाओ.'

The battle is set, and the fight for JUSTICE and DHARMA will be unstoppable! ⚔️🔥#HariHaraVeeraMallu charges into battle at breakneck speed, and NOTHING will alter the hunt this time.



A saga of valor is all set to ignite the screens on May 9th, 2025 ❤️‍🔥💥



A POWER-PACKED… pic.twitter.com/BOE4mmmbXY