फिल्म-गेम चेंजर

डायरेक्शन-एस.शंकर

कास्ट-राम चरण, कियारा आडवाणी, अंजलि, समुथिरकानी, एस जे सूर्या, श्रीकांत, सुनील और जयराम

राम चरण (Ram Charan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म गेम चेंजर (Game Changer) आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में राम चरण डबल रोल में दिखाई देंगे. वह पिता और बेटे दोनों का रोल करते हुए नजर आएंगे. इस फिल्म में राम चरण के साथ कियारा आडवाणी (Kiara Advani) नजर आई हैं. यह पहली बार है, जब दोनों कलाकार किसी फिल्म में साथ दिखाई दिए हैं. वहीं, कियारा ने गेम चेंजर के जरिए तेलुगु सिनेमा में एंट्री ली है.तो चलिए एक नजर डालते हैं दर्शकों के रिएक्शन पर कि उन्हें ये फिल्म कैसी लगी.

राम चरण तीन साल बाद बड़े पर्दे पर लौटे हैं. वह आखिरी बार अपनी सुपरहिट फिल्म आरआरआर में नजर आए थे, जिसने दुनिया भर में 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था. वहीं गेम चेंजर के स्पेशल शो देर रात 1 बजे आंध्र प्रदेश के कई थिएटर्स में रिलीज किए हैं. बता दें कि फिल्म का निर्देशन शंकर ने किया है और यह एक पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा है.

दर्शकों ने फिल्म को बताया शानदार

गेम चेंजर को लेकर ट्विटर पर लोगों के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- गेम चेंजर, संक्रांति के लिए परफेक्ट त्योहार. राम चरण की परफॉर्मेंस सेकंड हाफ फ्लैशबैक पार्ट में टॉप पर है और फ्लैशबैक भाग सेकंड हाफ की रीढ़ है, जो 20 - 25 मिनट का है. शंकर का किरदार दर्शकों के साथ एक मजबूत भावनात्मक संबंध बनाता है.

#GameChanger A Perfect Feast for Sankranti - RAM Charan 's Performance PEAKS in Second Half flashback Portion & The Flash Back Portion is the backbone of Second Half ( Appanna & Parvathi Charecter - Excellent portrayal ) That 20 - 25 Mins 🔥🔥 Shankar's portrayal Make a… pic.twitter.com/d1yDTm3kYI

वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा- दूसरा भाग 20 मिनट के फ्लैशबैक के साथ शानदार ढंग से शुरू होता है जो हमें विंटेज शंकर की याद दिलाता है. फिल्म का दिल और आत्मा 20 मिनट का फ्लैशबैक है.

The second half starts on superb note with a 20 minute flashback that reminds us of Vintage shankar💥



The heart and soul of the film is a 20 minute flashback -review by Venky reviews ❤️‍🔥



blockbuster @shankarshanmugh 🔥#Gamechanger pic.twitter.com/ztjzl7qbfE