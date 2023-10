Deepika Padukone की फिल्म Project K का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज, एक्शन मोड में नजर आईं एक्ट्रेस

Deepika Padukone के बर्थडे पर उनकी साउथ डेब्यू फिल्म Project K स े उनका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. फिल्म में वो Prabhas के साथ लीड किरदार में हैं.

डीएनए हिंदी: दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) आज अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस दिन को और खास बनाने के लिए उनकी दो फिल्मों से बड़ा अपडेट सामने आया है. पहले अपकमिंग फिल्म पठान (Pathaan Deepika Padukone look) से दीपिका का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया, इसी के बाद उनकी साउथ की डेब्यू फिल्म प्रोजेक्ट के (Project K) से भी फर्स्ट लुक (Deepika first look Project K) आउट हो गया है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और प्रभास (Prabhas) लीड रोल में नजर आने वाले हैं.

फिल्म के प्रोडक्शन हाउस वैजयंती मूवीज ने इंस्टाग्राम पर दीपिका पादुकोण के प्रोजेक्ट के पोस्टर को शेयर करते हुए एक नोट लिखा. मेकर्स ने लिखा, "हमारी Deepika Padukone को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं." पोस्टर पर 'ए होप इन द डार्क' (A Hope In The Dark) लिखा हुआ है.

इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पोस्ट को शेयर करते हुए, दीपिका के प्रोजेक्ट के को-एक्टर प्रभास ने एक्ट्रेस को बर्थडे विश करते हुए लिखा, 'सुपर टैलेंटेड और बेहद खूबसूरत दीपिका पादुकोण को एक शानदार बर्थडे और सफलताओं से भरे साल की शुभकामनाएं.'

बता दें कि प्रोजेक्ट के को तेलुगु और हिंदी भाषा में एक साथ शूट किया गया है. दीपिका की ये पहली तेलुगु फिल्म है और प्रभास के साथ भी उनकी ये पहली ही फिल्म है.

ये एक फ्यूचरिस्टिक साइंस-फाई प्रोजेक्ट है जिसे नाग अश्विन ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में प्रभास के अलावा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन नजर आने वाले हैं. ये फिल्म इसी साल रिलीज हो सकती है.

शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस हुईं थीं Hospitalized

पिछले साल, हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग के दौरान बताया गया था कि दीपिका को हेल्थ से जुड़े परेशानी का सामना करना पड़ा था. इस कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. हालांकि, बाद में, फिल्म के निर्माता ने दीपिका के सेट पर अस्वस्थ होने और अस्पताल ले जाने की अफवाहों को खारिज कर दिया था.

