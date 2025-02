साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं. वो हाल ही में ब्रह्म आनंदम के प्री-रिलीज इवेंट में शामिल हुए. इस दौरान किए गए एक कमेंट को लेकर एक्टर चर्चा में आ गए हैं. इस इवेंट में एक्टर ने एक पोते की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें घर पर पोतियों से घिरे हुए 'महिला हॉस्टल के वार्डन' जैसा महसूस होता है. साथ ही उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि उनके बेटे राम चरण का बेटा ही पैदा हो, ताकि वह उनकी विरासत को आगे बढ़ा सके. ऐसे में अब एक्टर काफी ट्रोल हो रहे हैं.

ब्रह्म आनंदम के प्री-रिलीज इवेंट में चिरंजीवी गेस्ट के तौर पर शामिल हुए. उन्होंने कहा 'जब मैं घर पर होता हूं, तो ऐसा नहीं लगता कि मैं अपनी पोतियों से घिरा हुआ हूं; ऐसा लगता है कि मैं एक महिला हॉस्टल का वार्डन हूं, जो चारों ओर महिलाओं से घिरा हुआ है. मैं (राम) चरण से कामना करता रहता हूं और कहता हूं कि कम से कम इस बार तो बेटा हो ताकि हमारी विरासत आगे बढ़े, लेकिन उनकी बेटी उनकी आंखों का तारा है. मुझे डर है कि कहीं उन्हें फिर से लड़की न हो जाए.'

VIDEO | During an event in Hyderabad yesterday, Telugu actor Chiranjeevi said, "Whenever I stay at home, I don’t feel like spending time with my granddaughters. Instead, I often feel like a hostel warden. I always keep wishing and telling son Ram Charan, at least this time, have… pic.twitter.com/edxaJxOQu1