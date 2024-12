सुपरस्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) स्टारर पुष्पा 2 (Pushpa 2 The Rule) गदर काट रही है. हालांकि फिल्म अपने प्रीमियर में हुई भगदड़ को लेकर चर्चा में थी. इसका विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. इस भगदड़ (Pushpa 2 screening stampede) में एक महिला की मौत हो गई थी और उसका बेटा घायल हो गया था जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है. इसको लेकर एक्टर को एक दिन जेल में भी रहे. अब अल्लू अर्जुन ने अपने पर लगे कई गंभीर आरोप पर जवाब दिया है.

दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना विधानसभा में अल्लू अर्जुन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. एक्टर ने मीडिया के सामने अब इन आरोपों को संबोधित किया है. अल्लू अर्जुन ने हाल ही में मीडिया 4 दिसंबर को संध्या थिएटर की घटना पर रिएक्ट किया है.

उन्होंने कहा 'ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और स्पष्ट रूप से कहें तो इसमें किसी की गलती नहीं है. मैं वास्तव में सरकार का बहुत आभारी हूं क्योंकि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत समर्थन दिया है. प्लीज मुझे जज न करें, कृपया मेरे चरित्र पर हमला न करें. मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं. मैंने 21-22 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये सम्मान पाया है.'

एक्टर ने कहा 'मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल इस फिल्म में लगाए हैं और ये मेरे लिए सब कुछ है, और मैं इसे थिएटर में देखने गया था और मैं इस थिएटर में 20-30 बार जा चुका हूं. ये भी गलत सूचना है कि मैं बिना किसी परमिशन के थिएटर में जाकर बहुत गैरजिम्मेदार रहा हूं, जो बिल्कुल भी सच नहीं है. थिएटर ने अनुमति ली थी और मैं वहां गया था, और मेरी आंखों के ठीक सामने, वहां पुलिसकर्मी थे जो रास्ता साफ कर रहे थे.'

