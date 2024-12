तेलंगाना हाई कोर्ट ने 50,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) को शनिवार को चंचलगुडा सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है. उनकी रिहाई के दौरान उनके पिता अल्लू अरविंद और ससुर कांचरला चंद्रशेखर रेड्डी जेल के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे और उसके बाद वह पिछले गेट से घर के लिए रवाना हो गए.

अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी ने एएनआई को इस मामले में कहा कि, '' उन्हें हाई कोर्ट से ऑर्डर कॉपी मिली है, लेकिन इसके बावजूद, उन्होंने अल्लू अर्जुन को रिहा नहीं किया. उन्हें जवाब देना होगा. यह अवैध हिरासत है. हम लेंगे कानूनी कार्रवाई. फिलहाल उसे रिहा कर दिया गया है.

जानें क्या है मामला

बता दें कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या सिनेमा में प्रीमियर रखा गया था, जहां पर एक्टर के अचानक पहुंचने से फैंस बेकाबू हो गए और उसके बाद भगदड़ मच गई. इस भगदड़ में वहां पर एक महिला की मौत हो गई और उसका 8 साल का बच्चा घायल हो गया. संध्या थिएटर में एक्टर के पहुंचने से मची भगदड़ में कई लोग घायल भी हुए थे. इसी मामले के लिए एक्टर को एक रात जेल में बितानी पड़ी थी. एक्टर को शुक्रवार को उनके जुबली हिल्स वाले घर से गिरफ्तार किया गया था. एक्टर ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने के लिए उनके बेडरूम में भी घुस गई थी.

इस मामले में एक स्थानीय अदालत ने शुरू में अल्लू अर्जुन को 14 दिनों की रिमांड में रखने का आदेश दिया था और उसे चंचलगुडा सेंट्रल जेल ले जाया गया. हालांकि तेलंगाना हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद स्वतंत्रता के अधिकार का हवाला देते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया, अदालत ने कहा कि अल्लू के सेलिब्रिटी होने से उनकी हिरासत को उचित नहीं ठहराया जा सकता.

