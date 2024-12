Allu Arjun आज सुबह जेल से रिहा होकर घर पहुंचे. एक्टर ने अपने परिवार वालों से मुलाकात की और उनके घर आते ही दोस्तों और फिल्मी सितारों का घर में जमावड़ा लग गया.

पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में हुई भगदड़ मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद शनिवार सुबह साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियां अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) से मिलने उनके घर पहुंचीं. शुक्रवार को संध्या थिएटर में भगदड़ के सिलसिले में एक्टर को गिरफ्तार किया गया था. शनिवार सुबह वो जेल से बाहर आए. इसके बाद वो घर पहुंचे और परिवार से मुलाकात की. उन्हें देख फैंस और परिवार वाले काफी इमोशनल हो गए थे.

जेल से रिहा होने के बाद अल्लू अर्जुन जैसे ही घर पहुंचे, वहां पर घर के दरवाजे पर उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी और बच्चे उनके स्वागत के लिए खड़े थे. नागा चैतन्य, उपेंद्र राव, राणा दग्गुबाती से लेकर विजय देवरकोंडा सहित कई साउथ स्टार्स हैदराबाद में अल्लू अर्जुन के जुबली हिल्स स्थित घर पर उनसे मिलने पहुंचे थे. घर से तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

मेगास्टार चिरंजीवी की पत्नी सुरेखा कोनिडाला ने अल्लू अर्जुन से हैदराबाद में उनके जुबली हिल्स स्थित आवास पर मुलाकात की. दोनों ने गले मिलकर बातें की.

#WATCH | Actor Chiranjeevi's wife Surekha Konidala meets Actor Allu Arjun at the latter's residence in Jubilee Hills, Hyderabad.



Allu Arjun was released from Chanchalguda Central Jail today after the Telangana High Court granted him interim bail yesterday on a personal bond of… pic.twitter.com/wwPsCFnRwz — ANI (@ANI) December 14, 2024

साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अल्लू अर्जुन से उनके घर पर मुलाकात की. दोनों स्टार्स ने गर्मजोशी से मुलाकात की जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

#WATCH | Actor Vijay Deverakonda meets Actor Allu Arjun at the latter's residence in Jubilee Hills, Hyderabad.



Allu Arjun was released from Chanchalguda Central Jail today after the Telangana High Court granted him interim bail yesterday on a personal bond of Rs 50,000 in… pic.twitter.com/MB2tpytfKL — ANI (@ANI) December 14, 2024

एक्टर राणा दग्गुबाती ने अभिनेता अल्लू अर्जुन से हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित उनके आवास पर मुलाकात की जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

#WATCH | Actor Rana Daggubati meets Actor Allu Arjun at the latter's residence in Jubilee Hills, Hyderabad.



Allu Arjun was released from Chanchalguda Central Jail today after the Telangana High Court granted him interim bail yesterday on a personal bond of Rs 50,000 in… pic.twitter.com/aea0ygBSul — ANI (@ANI) December 14, 2024

जेल से बाहर आने के बाद अल्लू अर्जुन ने मीडिया से बात की. वो बोले 'हमें परिवार के लिए बेहद दुख है. मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी हर संभव मदद करने के लिए वहां मौजूद रहूंगा. मैं अपने परिवार के साथ थिएटर में मूवी देख रहा था और दुर्घटना बाहर हुई. इसका मुझसे कोई सीधा संबंध नहीं है. यह पूरी तरह से आकस्मिक और अनजाने में हुआ... मैं पिछले 20 सालों से उसी थिएटर में जा रहा हूं, और मैं उसी जगह 30 से अधिक बार गया हूं. इससे पहले कभी इस तरह की दुर्घटना नहीं हुई है.'

