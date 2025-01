अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर पुष्पा 2 द रूल (Pushpa 2 The Rule) बॉक्स ऑफिस पर हर रोज तहलका मचा रही है. इसे रिलीज हुए एक महीना से ज्यादा हो गया है पर फिल्म की कमाई (Pushpa 2 box office collection) अब भी जारी है. हर दिन फिल्म अच्छी कमाई कर रही है और अब मेकर्स ने फैंस की दीवानगी को और ज्यादा बढ़ाने का फैसला किया है. यहां जानें आखिर क्या है पूरा मामला.

अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार सफलता जारी रखे हुए है. वहीं मेकर्स ने 20 मिनट के एडिड वर्जन के साथ इसे रिलीज करने का फैसला लिया है, जो 11 जनवरी को आएगा. सोशल मीडिया पर ट्वीट कर मेकर्स ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने लिखा 'पुष्पा 2: द रूल रीलोडेड वर्जन 20 मिनट की एक्ट्रा फुटेज के साथ, 11 जनवरी से सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी. जंगल की आग और भी भड़कीली हो गई है.'

#Pushpa2Reloaded from JAN 11th!!💥💥



WILDFIRE RELOADING THIS SANKRANTI ON BIG SCREENS! ❤️‍🔥🔥 #Pushpa2TheRule#Pushpa2 pic.twitter.com/441Ik4stSp