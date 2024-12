अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) स्टारर फिल्म पुष्पा 2 द रूल (Pushpa 2 The Rule) 5 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज हो गई है. फिल्म के कुछ शो हैदराबाद में बुधवार की रात को स्पेशल प्रीमियर के तौर पर आयोजित किए गए थे. हालांकि अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) अपने शहर के संध्या थिएटर में एक प्रीमियर शो के लिए आए थे. इस दौरान उन्हें देखने के लिए सैकड़ों फैंस जमा हो गए. अल्लू अर्जुन की एक झलक पाने की जद्दोजहद में वहां पर भगदड़ मच गई, जिसमें भयंकर हादसा हो गया.

दरअसल, द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इस भगदड़ में 35 साल की एक महिला की मौत हो गई है और उसका नौ साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. पोर्टल को चिक्कड़पल्ली पुलिस के एक ऑफिसर के हवाले से बताया गया है कि, '' दो घंटे पहले तक उनके आने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए कोई इंतजाम नहीं किया गया था. लेकिन जब एक्टर थिएटर से बाहर निकल रहे थे तो बड़ी संख्या में लोग उनकी एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हो गए, जिसके कारण चारों ओर भगदड़ मच गई. उन्होंने यह भी कहा कि थिएटर प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

VIDEO | Telangana: A large crowd gathers at Sandhya Theatre in Hyderabad as Allu Arjun (@alluarjun) arrives for the premiere of his movie 'Pushpa 2'.



'Pushpa 2', set to hit the screens Tomorrow, is directed by Sukumar and also features returning stars Mandanna and Fahadh Faasil.… pic.twitter.com/uDTAcM5o5E