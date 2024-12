Allu Arjun ने अपने चाहनेवालों और फैंस से अपील की है. एक्टर ने लोगों से किसी भी प्रकार की अपमानजनक भाषा या गाली गलौज का ना इस्तेमाल करने को कहा है. वहीं उनके घर के बाहर तोड़फोड़ भी हुई है.

4 दिसंबर को पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ के बाद एक्टर अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) काफी विवादों में हैं. इस मामले एक महिला की मौत और उसका बेटा घायल हो गया था. इसके चलते एक्टर को एक रात जेल में गुजारनी पड़ी थी. वहीं एक्टर ने एक पोस्ट में एक्टर अपने फैंस से ऑनलाइन और ऑफलाइन अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से बचने को कहा है. इस विवाद के बीच अल्लू अर्जुन के घर के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन भी हुआ है.

ANI की मानें तो जुबली हिल्स पुलिस ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी (OU-JAC) के 6 सदस्यों ने रविवार को अल्लू अर्जुन के घर पर पथराव किया. साथ ही उन्होंने प्रदर्शन भी किया है.

Six members of the Osmania University Joint Action Committee (OU-JAC) pelted stones at actor Allu Arjun's residence, held placards and staged a protest. However, we have not received any complaint from Allu Arjun's family. Further details awaited: Jubilee Hills Police — ANI (@ANI) December 22, 2024

एक ट्वीट की मानें को एक्टर ने अपने बच्चों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया है.

Following the attack on Allu Arjun's house today, his staff moved his children, Allu Arha and Allu Ayaan, to their uncle's residence for safety.#AlluArjun December 22, 2024

इससे पहले अल्लू अर्जुन ने पोस्ट शेयर कर इसके कैप्शन में लिखा 'मैं अपने सभी प्रशंसकों से अपील करता हूं कि वे हमेशा की तरह जिम्मेदारी से अपनी भावनाएं व्यक्त करें तथा ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी प्रकार की अपमानजनक भाषा या व्यवहार का सहारा न लें.'

I appeal to all my fans to express their feelings responsibly, as always and not resort to any kind of abusive language or behavior both online and offline. #TeamAA pic.twitter.com/qIocw4uCfk — Allu Arjun (@alluarjun) December 22, 2024

यही नहीं एक्टर ने लोगों को हिदायत भी दी है. उन्होंने कहा 'फर्जी आईडी और फर्जी प्रोफाइल के साथ मेरे फैंस के रूप में गलत तरीके से पेश आने वालों में से अगर कोई अपमानजनक पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.'

बीते दिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा तेलंगाना विधानसभा में उन पर लगाए गए कई आरोपों का अल्लू ने खंडन किया था. एक्टर ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए सरकार या अधिकारियों समेत किसी को भी दोषी नहीं मानते. आगे बताया कि उन्होंने चुप्पी अभी तक जानबूझकर की थी, जिसका उद्देश्य आगे की अटकलों और गलत सूचनाओं को बढ़ावा देने से बचना था.

