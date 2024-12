Allu Arjun की गिरफ्तारी से हर कोई हैरान है. वहीं इंटरनेट पर भी लोग Pushpa 2 एक्टर के सपोर्ट में आ गए हैं. हालांकि कई लोग उनका मजाक भी बना रहे हैं.

साउथ स्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) को हैदराबाद के संध्या थिएटर भगदड़ मामले में गिरफ्तारी किया गया है. इससे हर कोई हैरान रह गया है. इस खबर ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है. एक तरफ जहां कुछ फैंस ने पुष्पा 2 एक्टर का सपोर्ट किया है तो वहीं कई लोगों ने पुलिस के फैसले की तारीफ की है. यही नहीं पुष्पा फिल्म में फहाद फ़ासिल की पुलिस वाले रोल से जोड़ते हुए मीम भी शेयर किए जा रहे हैं.

13 दिसंबर यानी शुक्रवार को पुलिस की टीम जुबली हिल्स में अल्लू अर्जुन के घर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया गया. 4 दिसंबर की रात को संध्या थिएटर में एक्टर की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने के बाद 35 साल की महिला की मौत हो गई और उसके बेटा जख्मी हो गया था. इसी मामले को लेकर एक्टर को गिरफ्तार किया गया था. अब सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस छिड़ गई है.

एक तरफ जहां फैंस इस गिरफ्तारी की आलोचना कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसे सही कदम बता रहे हैं. ट्विटर पर इस मामले को लेकर लोगों के ट्वीट की बाढ़ आ गई है. कुछ लोग तो मीम तक शेयर कर रहे हैं.

The letter clearly tells that, Telangana Police have acknowledged & approved ‘@alluarjun ’ to visit the theatre,



Now whose mistake it is to not maintain the crowd at the theatre? Why give the permission, when you are not capable of maintaining the crowd?#AlluArjunArrest… pic.twitter.com/oYMqcswXco — YSR (@ysathishreddy) December 13, 2024

Allu Arjun has been arrested but Rita Kaushik is still roaming free



So negligence is a more serious crime than abetment to suicide#AlluArjunArrest pic.twitter.com/rGAYBJjGYH December 13, 2024

कुछ नेटिजन ने फिल्म में फहाद फासिल की पुलिस भूमिका से संबंधित मीम्स शेयर किए और कहा कि 'शेखावत' ने आखिरकार 'पुष्पराज' को सलाखों के पीछे डालने में सफलता हासिल कर ली है.

बता दें कि अल्लू अर्जुन को 4 दिसंबर को संध्या थिएटर में हुई भगदड़ के सिलसिले में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया. ये घटना उनकी फिल्म पुष्पा 2: द रूल के प्रीमियर के दौरान हुई थी. अब नामपल्ली कोर्ट से एक्टर को तगड़ा झटका लगा है. उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.

