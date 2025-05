ऋषभ शेट्टी (Rishabh Shetty) स्टारर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 (Kantara 2) रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई है. दरअसल, बुधवार को कांतारा के सेट पर जूनियर आर्टिस्ट एमएफ कपिल की मौत की खबर सामने आई. यह जूनियर आर्टिस्ट केरल के मूसारीथारा के रहने वाले थे. जिसकी कथित तौर पर 6 मई को कर्नाटक के कोल्लूर के पास सौपर्णिका नदी में तैरते हुए अचानक मौत हो गई. इस घटना के बाद अब ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने जूनियर आर्टिस्ट की मौत के बाद कार्रवाई की मांग की है.

दरअसल, गुरुवार को AICWA ने एक बयान जारी किया है, जिसमें ऋषभ शेट्टी और प्रोडक्शन हाउस के मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है. मीडिया रिलीज में एआईसीडब्ल्यूए के हवाले से कहा गया है, '' ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (एआईसीडब्ल्यूए) केरल के वैकोम के मूसारीथारा निवासी 33 साल के जूनियर कलाकार एमएफ कपिल के दुखद निधन पर गहरा दुख व्यक्त करता है, जिनकी 6 मई, 2025 को अचानक करीब 3:45 बजे कर्नाटक के कोल्लूर के पास सौपर्णिका नदी के पास फिल्म "कांतारा 2 (अध्याय-1)" की शूटिंग के दौरान मौत हो गई.

एआईसीडब्ल्यूए ने दावा किया कि, "फिल्म के निर्माता और प्रोडक्शन हाउस के मालिक ऋषभ शेट्टी के अनुसार, जूनियर आर्टिस्ट की मौत का कारण नदी में तैरते समय डूबना बताया गया है. इस घटना के संबंध में कोल्लूर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई है.

हाल ही में फिल्म सेट पर काम करने वाले लोगों की जान लेने वाली दुर्घटनाओं के बारे में बात करते हुए AICWA ने लिखा, "AICWA इस बात से बहुत चिंतित है कि फिल्म सेट पर होने वाली मौतों की घटनाओं, जैसे कि तमिल फिल्मों इंडियन 2 और सरदार 2 की शूटिंग के दौरान टेक्नीशियनों की मौत, और पिछले नवंबर में बस से यात्रा कर रहे 20 जूनियर कलाकारों से जुड़ी दुर्घटना, को लगातार गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है. निर्माता और प्रोडक्शन हाउस अक्सर ऐसी घटनाओं की गंभीरता को कम करके आंकते हैं और गलत जानकारी देते हैं." AICWA कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से अनुरोध करता है कि वे एमएफ कपिल की मौत की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष जांच शुरू करें ताकि उनके परिवार को न्याय मिल सके.

मीडिया रिलीज में एआईसीडब्ल्यूए के हवाले से कहा गया, "इसके अलावा, एआईसीडब्ल्यूए मांग करता है कि निर्माता ऋषभ शेट्टी और प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए." इसमें निर्माताओं से परिवार को 1 करोड़ रुपये का वित्तीय मुआवजा देने के लिए भी कहा है, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है. एआईसीडब्ल्यूए ने अपने एक्स हैंडल के जरिए मीडिया रिलीज को शेयर किया है.

