एंटरटेनमेंट

जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म ने रिलीज से पहले ही बनाया रिकॉर्ड, सिनेमाघरों में महंगी हुई टिकट; जानें कब होगी रिलीज?

Zubeen Garg Last Film: दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म अक्टूबर में रिलीज होने वाली है. फिल्म की एडवांस बुकिंग से लाखों की कमाई हुई है, लेकिन डायनेमिक प्राइसिंग के कारण टिकट की कीमतें बढ़ जाने से फैंस निराश हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Oct 28, 2025, 08:41 AM IST

Zubeen Garg Last Film: जुबीन के अचानक चले जाने के गम से फैंस अभी भी उबर नहीं पाए हैं. इस बीच, जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है, जिसे लेकर उनके चाहने वालों में भारी उत्साह है.'या अली', 'जाने क्या चाहे मन बावरा', 'माही वे' जैसे सुपरहिट गानों के लिए मशहूर असमिया गायक जुबीन गर्ग का पिछले दिनों सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते समय एक दुर्घटना में 52 साल की उम्र में निधन हो गया था. जुबीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर में थे और 20-21 सितंबर को परफॉर्म करने वाले थे, पर इससे पहले ही उनकी मौत की खबर आ गई.

जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म कब होगी रिलीज?

जुबीन के अचानक चले जाने से फैंस बेहद दुखी रहते हैं. इस बीच, सिंगर की आखिरी फिल्म रिलीज होने की खबर ने लोगों में एक्साइटमेंट ला दिया है. आपको बता दें कि जुबीन की इस अंतिम फिल्म का नाम 'रोई रोई बिनाले' (Roi Roi Binile) है. इस फिल्म में जुबीन के साथ मौसमी अलीफ़ा, जॉय कश्यप, और अचुरज्या बोरपात्रा अहम किरदार निभाते नज़र आएंगे. यह फिल्म सिनेमाघरों में 31 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. साथ ही, टिकट बुक करने के ऑप्शन भी शुरू हो गए हैं. 

एडवांस बुकिंग ने तोड़े रिकॉर्ड

जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई रोई बिनाले' को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है, जिसकी झलक इसकी एडवांस बुकिंग में देखने को मिल रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से लाखों की कमाई कर ली है. फिल्म ने पहले दिन के लिए अब तक 41.20 लाख रुपये (ग्रॉस) की कमाई कर ली है. पूरे राज्य के 102 शोज के लिए अब तक 13.5K (13,500) टिकट बिक चुके हैं, जो असमिया सिनेमा के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है.

फैंस हुए निराश, टिकट की कीमतें बढ़ीं

जहां जुबीन की आखिरी फिल्म को देखने के लिए लोग बेहद उत्साहित हैं, वहीं टिकट की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने उनके हाथ निराशा लगाई है. जुबीन के फैंस तब हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि सिनेमाघरों ने टिकट की कीमतें अचानक बढ़ा दी हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, 'रोई रोई बिनाले' टीम ने एक बयान जारी कर बताया कि यह बढ़ोतरी 'डायनेमिक प्राइसिंग' के कारण हुई है. यह पीवीआर और सिनेपोलिस जैसे मल्टीप्लेक्स में इस्तेमाल की जाने वाली एक मानक प्रणाली है, जहाँ एक निश्चित प्रतिशत सीटें बुक होने के बाद टिकट की कीमतें स्वचालित रूप से बढ़ जाती हैं. बावजूद इसके, फैंस जुबीन गर्ग को उनकी अंतिम ऑन-स्क्रीन प्रस्तुति में देखने के लिए बड़ी संख्या में सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

