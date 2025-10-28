Kantara Chapter 1 OTT Release: रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बाद ओटीटी पर धूम मचाने आ रही ‘कांतारा’, मेकर्स ने दी जानकारी
Amla Navami 2025 Date: अक्टूबर माह खत्म होने के साथ ही है आंवला नवमी, जानें तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व
जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म ने रिलीज से पहले ही बनाया रिकॉर्ड, सिनेमाघरों में महंगी हुई टिकट; जानें कब होगी रिलीज?
अमेरिका ने हरियाणा के 54 लोगों को किया डिपोर्ट , डंकी रूट से पहुंचे थे USA
रात में दिखते हैं विटामिन डी की कमी के ये लक्षण, समझ लें बढ़ रहा हार्ट अटैक, डायबिटीज और डिप्रेशन का खतरा
Turkey Earthquake: तुर्की में फिर से कांपी धरती, 6.1 तीव्रता का आया भूकंप कई इमारतें गिरी
9/11 Attack: बुर्का पहनकर भागा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन, पूर्व CIA एजेंट का दावा
दिल्ली में AQI बिगड़ने के आसार, 1 नवंबर से गैर-BS-VI कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध, 48 टीमें निगरानी में जुटीं
Cyclone Montha Live:तूफान के दस्तक देने के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हाई अलर्ट; चेन्नई में उड़ानें और ट्रेनें स्थगित, स्कूल बंद
अंडे के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, वरना सेहत हो जाएगा कबाड़ा
एंटरटेनमेंट
Zubeen Garg Last Film: दिवंगत गायक जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म अक्टूबर में रिलीज होने वाली है. फिल्म की एडवांस बुकिंग से लाखों की कमाई हुई है, लेकिन डायनेमिक प्राइसिंग के कारण टिकट की कीमतें बढ़ जाने से फैंस निराश हैं.
Zubeen Garg Last Film: जुबीन के अचानक चले जाने के गम से फैंस अभी भी उबर नहीं पाए हैं. इस बीच, जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म रिलीज होने के लिए तैयार है, जिसे लेकर उनके चाहने वालों में भारी उत्साह है.'या अली', 'जाने क्या चाहे मन बावरा', 'माही वे' जैसे सुपरहिट गानों के लिए मशहूर असमिया गायक जुबीन गर्ग का पिछले दिनों सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग करते समय एक दुर्घटना में 52 साल की उम्र में निधन हो गया था. जुबीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर में थे और 20-21 सितंबर को परफॉर्म करने वाले थे, पर इससे पहले ही उनकी मौत की खबर आ गई.
जुबीन के अचानक चले जाने से फैंस बेहद दुखी रहते हैं. इस बीच, सिंगर की आखिरी फिल्म रिलीज होने की खबर ने लोगों में एक्साइटमेंट ला दिया है. आपको बता दें कि जुबीन की इस अंतिम फिल्म का नाम 'रोई रोई बिनाले' (Roi Roi Binile) है. इस फिल्म में जुबीन के साथ मौसमी अलीफ़ा, जॉय कश्यप, और अचुरज्या बोरपात्रा अहम किरदार निभाते नज़र आएंगे. यह फिल्म सिनेमाघरों में 31 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है. साथ ही, टिकट बुक करने के ऑप्शन भी शुरू हो गए हैं.
जुबीन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई रोई बिनाले' को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है, जिसकी झलक इसकी एडवांस बुकिंग में देखने को मिल रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से लाखों की कमाई कर ली है. फिल्म ने पहले दिन के लिए अब तक 41.20 लाख रुपये (ग्रॉस) की कमाई कर ली है. पूरे राज्य के 102 शोज के लिए अब तक 13.5K (13,500) टिकट बिक चुके हैं, जो असमिया सिनेमा के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है.
जहां जुबीन की आखिरी फिल्म को देखने के लिए लोग बेहद उत्साहित हैं, वहीं टिकट की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने उनके हाथ निराशा लगाई है. जुबीन के फैंस तब हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि सिनेमाघरों ने टिकट की कीमतें अचानक बढ़ा दी हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, 'रोई रोई बिनाले' टीम ने एक बयान जारी कर बताया कि यह बढ़ोतरी 'डायनेमिक प्राइसिंग' के कारण हुई है. यह पीवीआर और सिनेपोलिस जैसे मल्टीप्लेक्स में इस्तेमाल की जाने वाली एक मानक प्रणाली है, जहाँ एक निश्चित प्रतिशत सीटें बुक होने के बाद टिकट की कीमतें स्वचालित रूप से बढ़ जाती हैं. बावजूद इसके, फैंस जुबीन गर्ग को उनकी अंतिम ऑन-स्क्रीन प्रस्तुति में देखने के लिए बड़ी संख्या में सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.