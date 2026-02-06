ZEE Samvad with Real Heroes 2026: सोनू सूद को मिला 'पीपल्स प्राइड ऑफ द ईयर' अवार्ड, तालियों से गूंजी महफिल

'ZEE Samvad with Real Heroes 2026' में सोनू सूद को 'पीपल्स प्राइड ऑफ द ईयर' पुरस्कार से नवाजा गया. यह सम्मान उनके 'सूद चैरिटी फाउंडेशन' के जरिए स्वास्थ्य और शिक्षा में किए गए कार्यों के लिए मिला है.

भारतीय सिनेमा के पर्दे पर विलेन की भूमिका निभाने वाले सोनू सूद आज असल जिंदगी में करोड़ों भारतीयों के 'सुपरहीरो' बन चुके हैं. उनकी इसी निस्वार्थ सेवा और मानवीय प्रयासों को सलाम करते हुए 'जी संवाद विद रियल हीरोज 2026' के चौथे संस्करण में उन्हें 'पीपल्स प्राइड ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

सूद चैरिटी फाउंडेशन

सोनू सूद ने भारत भर में प्रवासी मजदूरों और वंचित वर्ग के जीवन को संवारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उन्होंने 'सूद चैरिटी फाउंडेशन' की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को दवाएं, शिक्षा, रोजगार के अवसर और आवश्यक सहायता प्रदान करना है. विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल (सर्जरी), आपदा राहत और रोजगार के क्षेत्र में उनके कार्यों ने लाखों लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगाई है.

'असली नायक' को मिला सम्मान

मुंबई के द फेयरमोंट में आयोजित इस भव्य समारोह में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक और ज़ी मीडिया के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा ने सोनू सूद को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार सौंपा. यह सम्मान उनके उस अटूट संकल्प की पुष्टि करता है, जिसने उन्हें समाज का 'असली नायक' बना दिया है.

लॉकडाउन के वो दिन: जब सोनू बने थे मसीहा

सोनू सूद की सेवा यात्रा का सबसे बड़ा उदाहरण 2020 का लॉकडाउन था. उस कठिन समय में उन्होंने हजारों फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों के लिए बसों, ट्रेनों और चार्टर्ड उड़ानों की व्यवस्था की थी. इतना ही नहीं, उन्होंने किर्गिस्तान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाने में भी अहम भूमिका निभाई थी, जिसे देश आज भी याद करता है.

"मदद करना केवल अभिनेताओं की जिम्मेदारी नहीं"- सोनू सूद

पुरस्कार ग्रहण करने के बाद सोनू सूद ने आम लोगों के प्रति जिम्मेदारी पर अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा, "यह कर्तव्य केवल अभिनेताओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति का होना चाहिए. मदद का कोई भी स्वरूप—चाहे वह किसी को नौकरी दिलाना हो या आर्थिक सहायता देना—बड़ा बदलाव ला सकता है. हमें इसे सामूहिक रूप से अपनाना चाहिए."

अटूट संकल्प और असाधारण योगदान का उत्सव

इस वर्ष के 'जी रियल हीरोज' का मुख्य केंद्र बिंदु वे प्रेरक व्यक्ति रहे जिन्होंने व्यक्तिगत लक्ष्यों से ऊपर उठकर समाज के लिए काम किया है. चुनौतियों के बावजूद उनके दृढ़ निश्चय ने समाज पर स्थायी प्रभाव डाला है. यह पुरस्कार न केवल उनकी सफलता का जश्न मनाता है, बल्कि उनके धैर्य और लगन की शक्ति को भी सलाम करता है.

राष्ट्र निर्माण के प्रति ज़ी मीडिया की प्रतिबद्धता

इस गौरवमयी आयोजन में महाराष्ट्र के पत्तन विकास मंत्री नितेश राणे, रकुल प्रीत सिंह और मोना सिंह जैसी कई फिल्मी हस्तियां शामिल हुईं. पिछले कुछ वर्षों में इस मंच ने अजय देवगन, अनुपम खेर, कार्तिक आर्यन और पैरालंपियन नवदीप सिंह जैसे दिग्गजों को सम्मानित किया है. यह पहल ज़ी मीडिया की 'राष्ट्र निर्माण पत्रकारिता' की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो वास्तविक चुनौतियों से लड़कर असाधारण जीत हासिल करने वाले लोगों की कहानियों को दुनिया के सामने लाती है.



