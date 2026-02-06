FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

इस्लामाबाद के तारलाई इलाके में ब्लास्ट, जुमे की नमाज के दौरान ब्लास्ट, ब्लास्ट में कई लोगों के हताहत होने की खबर, ब्लास्ट के बाद पूरे शहर में इमरजेंसी लगी | यूपी में SIR पर चुनाव आयोग का फैसला, यूपी में आपत्ति दर्ज कराने का समय बढ़ाया, 6 मार्च तक आपत्ति दर्ज करने का समय, 10 अप्रैल को आएगी फाइनल मतदाता सूची | स्वतंत्रदेव सिंह को बंधक बनाने पर नोटिस, BJP विधायक बृजभूषण राजपूत को नोटिस, BJP ने बृजभूषण से 7 दिन में जवाब मांगा. | जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में NIA की छापेमारी, अनंतनाग में सरकारी मेडिकल कॉलेज में छापेमारी, आतंकी घटना से जुड़े मामले में NIA की रेड, लाल किला ब्लास्ट से जुड़े केस में छापेमारी | दिल्लीः जनकपुरी में युवक की मौत का मामला, दिल्ली जल बोर्ड ने जांच कमेटी का गठन किया, जनकपुरी हादसे पर मंत्री परवेश वर्मा ने पोस्ट किया, नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे.

ZEE Samvad with Real Heroes 2026: अनु मलिक को मिला 'पैट्रियोटिक मेलोडी मेस्ट्रो ऑफ द ईयर' का अवार्ड

CM रेखा गुप्ता ने DUMTA विधेयक शीघ्र तैयार करने के दिए निर्देश, प्रदूषण और जाम की समस्या को लेकर कही ये बात

Zee Samvad Real Heroes Award 2026: Indigo Crisis पर बोले एविएशन एक्सपर्ट- जब भी कोई एयरलाइन डूबा, इंडिगो को सीधा फायदा हुआ

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

ZEE Samvad with Real Heroes 2026: अनु मलिक को मिला 'पैट्रियोटिक मेलोडी मेस्ट्रो ऑफ द ईयर' का अवार्ड

ZEE Samvad with Real Heroes 2026 में मशहूर संगीतकार अनु मलिक को 'पैट्रियोटिक मेलोडी मेस्ट्रो ऑफ द ईयर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उनके दशकों लंबे संगीत सफर और प्रभाव को समर्पित है.

Pragya Bharti

Updated : Feb 06, 2026, 02:51 PM IST

ZEE Samvad with Real Heroes 2026: अनु मलिक को मिला 'पैट्रियोटिक मेलोडी मेस्ट्रो ऑफ द ईयर' का अवार्ड
मनोरंजन की दुनिया में जहां पुरस्कार कलाकार की सफलता का पैमाना होते हैं, वहीं ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन ने अपने प्रतिष्ठित कार्यक्रम 'जी संवाद विद रियल हीरोज 2026' के चौथे संस्करण का सफल आयोजन किया. यह मंच उन प्रेरक हस्तियों को सम्मानित करता है जो अपने काम के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं. इस वर्ष, भारतीय संगीत जगत के दिग्गज संगीतकार अनु मलिक को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया.

संगीत जगत के दिग्गज का सम्मान

अनु मलिक को ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन के सीईओ रक्तिम दास और ज़ी मीडिया के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा ने ‘पैट्रियोटिक मेलोडी मेस्ट्रो ऑफ द ईयर’ के खिताब से नवाजा. पिछले वर्षों में यह मंच अजय देवगन, अनुपम खेर, कार्तिक आर्यन और पंकज त्रिपाठी जैसी महान हस्तियों को सम्मानित कर चुका है, और अब इस सूची में अनु मलिक का नाम भी गर्व के साथ जुड़ गया है.

पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करने वाला संगीत सफर

भारतीय संगीत उद्योग में अनु मलिक एक ऐसा नाम हैं जिन्होंने कई दशकों तक चार्टबस्टर गानों की झड़ी लगाई है. उनके लंबे करियर में "गोरी गोरी", "टिनकु जिया" और "चस्का" जैसे अनगिनत यादगार गीत शामिल हैं. उनके संगीत ने न केवल अपनी समकालीन पीढ़ी का मनोरंजन किया, बल्कि आज के युवाओं के बीच भी उनकी धुनें उतनी ही लोकप्रिय हैं.

वर्सेटैलिटी और गहरा प्रभाव

यह पुरस्कार अनु मलिक की उस अद्भुत क्षमता को मान्यता देता है जिसके जरिए वे हर वर्ग के श्रोताओं से जुड़ जाते हैं. चाहे वह दिल को छू लेने वाली रोमांटिक धुनें हों या थिरकाने वाले पेपी ट्रैक, अनु मलिक की 'वर्सेटैलिटी' (बहुमुखी प्रतिभा) ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है. 'पैट्रियोटिक मेलोडी मेस्ट्रो' का यह सम्मान संगीत जगत पर उनके स्थायी प्रभाव और उनकी रचनात्मकता का प्रमाण है.

हर क्षेत्र के 'रियल हीरोज' का उत्सव

जी संवाद केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर उस क्षेत्र की उत्कृष्टता को सलाम करता है जिसने समाज को नई दिशा दी है. इस मंच पर अंतरिक्ष अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा, बिजनेस लीडरशिप, एआई इनोवेशन, खेल, विमानन, परोपकार, फिनटेक और क्रिकेट जैसे विविध क्षेत्रों के दिग्गजों को सम्मानित किया गया.

दिग्गजों और विचारकों का महासंगम

इस कार्यक्रम में विचारकों, उपलब्धि हासिल करने वालों, नीति निर्माताओं और मीडिया हस्तियों ने शिरकत की. संवाद खंड के माध्यम से सार्थक चर्चाओं को बढ़ावा दिया गया. कार्यक्रम में महाराष्ट्र के पत्तन विकास मंत्री नितेश राणे के साथ-साथ बॉलीवुड जगत से रकुल प्रीत सिंह, मोना सिंह, अदा शर्मा और अहान शेट्टी जैसी हस्तियां भी मौजूद रहीं.

अनु मलिक को इस प्रतिष्ठित खिताब से नवाजकर ज़ी मीडिया ने एक बार फिर वास्तविक उपलब्धि हासिल करने वालों और उनकी प्रेरक कहानियों को दुनिया के सामने लाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. अनु मलिक का यह सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत जीत है, बल्कि उस संगीत विरासत का उत्सव है जिसने करोड़ों भारतीयों के दिलों में जगह बनाई है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

