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Zee Bhojpuri Samman 2026 Full Winners List: निरहुआ-आम्रपाली से पवन-अक्षरा तक, जानें किसे मिला कौन सा अवॉर्ड?

Zee Bhojpuri Samman 2026 की पूरी विनर्स लिस्ट सामने आ गई है. जहां निरहुआ और आम्रपाली को 'पॉपुलर' और मनोज तिवारी को 'लाइफटाइम अचीवमेंट' मिला. इसमें रील और रियल हीरोज का संगम दिखा.

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Pragya Bharti

Updated : May 09, 2026, 01:15 AM IST

Zee Bhojpuri Samman 2026 Full Winners List: निरहुआ-आम्रपाली से पवन-अक्षरा तक, जानें किसे मिला कौन सा अवॉर्ड?
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Zee Bhojpuri Samman 2026 Full Winners List: बिहार की पावन धरती और भोजपुरी संस्कृति के केंद्र पटना में आज एक ऐतिहासिक शाम सजी. Zee Bhojpuri Samman 2026 का भव्य आयोजन किया गया, जहां भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों और उभरते सितारों को उनकी कड़ी मेहनत और टैलेंट के लिए सम्मानित किया गया. Zee Media के इस शानदार मंच पर जहाँ एक ओर दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' और आम्रपाली दुबे जैसे सुपरस्टार्स का जलवा रहा, वहीं दूसरी ओर मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे 'प्राइड ऑफ भोजपुरी' ने इस महफिल की गरिमा बढ़ाई. यह आयोजन केवल अवॉर्ड बांटने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भोजपुरी सिनेमा की वैश्विक पहचान और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक उत्सव था.

विजेताओं की पूरी सूची (Zee Bhojpuri Samman 2026 Full Winners List) 

Best Actor (Popular) दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' (फिल्म: हमार नाम बा कन्हैया)
Best Actress (Popular). आम्रपाली दुबे (फिल्म: मेरे हसबैंड की शादी)
Best Actor (Critics). यश मिश्रा (फिल्म: नागराज और चंडालिका)
Best Actress (Critics). संजना पांडे (फिल्म: कलेक्टर साहिबा)
Best Bhojpuri Film. पावर स्टार
Best Young Actor. अंशुमान सिंह राजपूत
Best Young Actress. माही श्रीवास्तव
Best Music (Bhojpuri Movie). जुगल मास्टर
Best Male Playback Singer. पवन सिंह
Best Female Playback Singer. शिल्पी राज
Best Director. प्रेमांशु सिंह (फिल्म: रिश्ते)
Best Actor in Supporting Role (Male). विनोद मिश्रा एवं देव सिंह,(फिल्म: रिश्ते एवं दंश)
Best Actor in Supporting Role (Female). रति पांडे
Best Actor In a Negative Role. गुलशन पांडे एवं संजय पांडे (फिल्म: रिश्ते एवं आँखें)
Outstanding Contribution in Music. रत्नाकर कुमार एवं दिनेश रिलहान
Best Performance in a Comic Role. मनोज टाइगर
Lifetime Achievement Award. मनोज तिवारी
Pride of Bhojpuri Soil. रवि किशन
Most Versatile Actor (Male). खेसारी लाल यादव
Most Versatile Actor (Female). अक्षरा सिंह
Special Tribute. असलम शेख जी एवं शारदा सिन्हा जी

Zee Bhojpuri Samman 2026 के अन्य श्रेणियों-विजेताओं की सूची (Special Contributions & Real Heroes)

यहां Zee Bhojpuri Samman 2026 के अन्य महत्वपूर्ण श्रेणियों और विजेताओं की सूची दी गई है, जिन्होंने कला, साहित्य, खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है.

Folk Music and Dance. इंदु सोनाली, सुप्रसिद्ध गायिका
Literature and Poetry. विनय बिहारी एवं मनोज भावुक.गीतकार/लेखक एवं साहित्यकार
Painting and Sculpture. दुलारी देवी, मधुबनी पेंटिंग (पद्मश्री)
Youth Icon Of The Year. मैथिली ठाकुर, गायिका एवं युवा आइकन
Contribution In Sports. श्वेता शाही, रग्बी प्लेयर एवं सब.इंस्पेक्टर
Women Empowerment. कल्पना एवं उमा झा, संस्थापिका: झाजी स्टोर
Contribution in Education. विकास वैभव (IPS) एवं गुरु रहमान, संस्थापक 'लेट्स इंस्पायर बिहार' एवं शिक्षक
Contribution in Healthcare. उमेश शर्मा (भोला बाबू), "मैनेजिंग डायरेक्टर. अरिस्टो फार्मा"
Startup of the Year. सूरज प्रकाश, "को.फाउंडर. OKbima"
Outstanding Contribution in Education (Institutional). फिजिक्सवाला 
Outstanding Contribution to the CSR & Phalanthropy. पद्मश्री राजकुमारी देवी (किसान चाची)(मुजफ्फरपुर)
Business Leader of the Year. रवींद्र किशोर सिन्हा (SIS ग्रुप); अवार्ड प्राप्तकर्ता: ऋतुराज सिन्हा
Bhojpuri Literature (मरणोपरांत). भिखारी ठाकुर का परिवार, भोजपुरी के शेक्सपियर की विरासत
Lifetime Achievement (गणित). स्वर्गीय वशिष्ठ नारायण सिंह (महान गणितज्ञ)
Lifetime Achievement (सिनेमा). कुणाल सिंह (भोजपुरी के दिग्गज)अभिनेता
Lifetime Achievement (लोक संगीत). शारदा सिन्हा (पद्म विभूषण एवं पद्म भूषण)
Popularising Bhojpuri Music. निशा उपाध्याय (प्रसिद्ध लोक गायिका)
Actor.Singer. मोनू अलबेला
Actor.Singer. दीपक दिलदार
Real Hero. तारा कुमारी, ट्रैफिक कॉन्स्टेबल
Real Hero. अंजनी कुमार गौरव, ट्रैफिक कॉन्स्टेबल
Real Hero. प्रिंस कुमार, सब.इंस्पेक्टर (बिहार पुलिस)

सिनेमा जगत से लेकर रियल हीरो तक को मिला सम्मान

Zee Bhojpuri Samman 2026 की यह शाम भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है. जहां Dinesh Lal Yadav और Amrapali Dubey ने लोकप्रिय श्रेणियों में बाजी मारी, वहीं Manoj Tiwari को उनके दशक लंबे योगदान के लिए Lifetime Achievement से नवाजा गया. पवन सिंह और शिल्पी राज की गायकी को भी इस मंच पर सर्वोच्च सम्मान मिला. साथ ही, स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को दी गई श्रद्धांजलि ने सभी की आंखों को नम कर दिया.
Zee Bhojpuri Samman 2026 का यह आयोजन न केवल मनोरंजन जगत का सम्मान था, बल्कि यह बिहार और उत्तर प्रदेश की उन प्रतिभाओं को समर्पित था, जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर समाज को बदलने का काम किया है. Vikas Vaibhav (IPS) और Guru Rahman जैसे शिक्षाविदों से लेकर Shweta Shahi जैसी खिलाड़ियों तक, यह मंच हर नायकों के जज्बे को सलाम करने का जरिया बना. Sharda Sinha और Bhikari Thakur जैसे नामों को याद कर इस कार्यक्रम ने अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान व्यक्त किया है.

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