Zee Bhojpuri Samman 2026: रवि किशन को मिला ‘Pride Of Bhojpuri Soil’ अवॉर्ड; भावुक हुए अभिनेता

पटना में आयोजित Zee Bhojpuri Samman 2026 में मेगास्टार रवि किशन को ‘Pride Of Bhojpuri Soil’ अवॉर्ड से नवाजा गया. यह सम्मान उनके मिट्टी से जुड़े संघर्ष और शानदार फिल्मी सफर का उत्सव है.

Zee Bhojpuri Samman 2026: भोजपुरी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित मंच Zee Bhojpuri Samman 2026 की चमक उस वक्त दोगुनी हो गई जब सुपरस्टार Ravi Kishan का नाम पुकारा गया. उन्हें ‘Pride Of Bhojpuri Soil’ (भोजपुरी माटी का गौरव) अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार न केवल उनके सफल करियर का प्रतीक है, बल्कि उनके उस संघर्षपूर्ण Journey को सलाम करता है जहाँ उन्होंने शून्य से शुरुआत कर एक बड़ा मुकाम हासिल किया.

मंच पर दिखा रवि किशन का जलवा

जब रवि किशन यह अवॉर्ड लेने के लिए मंच पर पहुंचे, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. इस भावनात्मक पल में उनकी आँखों में अपने पुराने संघर्षों की झलक साफ दिख रही थी. यह अवॉर्ड उस यात्रा का सेलिब्रेशन था जो यूपी के एक छोटे से गाँव की गलियों से शुरू होकर नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंची.

एक फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी कहानी

रवि किशन की असल जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. एक साधारण परिवार में जन्मे रवि के पास सपने तो बड़े थे, लेकिन साधन सीमित. कम उम्र में ही घर छोड़कर मुंबई आने वाले रवि ने शुरुआत में कई छोटे-मोटे रोल किए और काफी रिजेक्शन भी झेले. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उनका पैशन और मेहनत ही उन्हें भोजपुरी सिनेमा के शिखर तक ले गई.

वर्सटैलिटी और देसीपन की पहचान

रवि किशन की सबसे बड़ी खासियत उनका Deispan और दमदार डायलॉग डिलीवरी है. उन्होंने न केवल भोजपुरी, बल्कि बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. उनकी यह वर्सेटाइल ही उन्हें एक ऑल-राउंडर अभिनेता बनाती है. आज वे सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि एक सफल पॉलिटीशियन के रूप में भी जनता की सेवा कर रहे हैं.

दिग्गजों की मौजूदगी में भव्य आयोजन

Zee Media द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में केवल फिल्मी हस्तियां ही नहीं, बल्कि समाज के अन्य वर्गों के बड़े नाम भी शामिल हुए. कृषि मंत्री विनय सिन्हा और प्रसिद्ध आयुर्वेद विशेषज्ञ आचार्य मनीष ने भी इस इवेंट में शिरकत की. जहाँ एक ओर रवि किशन जैसे सितारों को सराहा गया, वहीं समाज के लिए काम करने वाले Real Heroes को भी मंच पर सम्मानित किया गया.

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