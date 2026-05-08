Zee Bhojpuri Samman 2026: 'पावर स्टार' बनी सर्वश्रेष्ठ भोजपुरी फिल्म, पवन सिंह का दिखा जबरदस्त जलवा

Zee Bhojpuri Samman 2026 में पवन सिंह की फिल्म 'PowerStar' को Best Bhojpuri Film के अवॉर्ड से नवाजा गया. इस जीत ने फिल्म की सफलता पर मुहर लगा दी है.

भोजपुरी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड शो Zee Bhojpuri Samman 2026 का भव्य आयोजन बिहार की राजधानी पटना में किया गया. इस शाम का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पुरस्कार 'Best Bhojpuri Film' (सर्वश्रेष्ठ भोजपुरी फिल्म) का खिताब फिल्म 'PowerStar' के नाम रहा. अवॉर्ड मिलते ही पूरी महफिल में तालियां गूंजने लगीं.

'पावर स्टार' की जीत पर खूब बजी तालियां

जैसे ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में 'PowerStar' के नाम की घोषणा हुई, पूरा पंडाल 'पावर स्टार' पवन सिंह के नारों से गूंज उठा. इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था, बल्कि क्रिटिक्स ने भी इसकी कहानी, निर्देशन और कलाकारों के अभिनय की जमकर सराहना की थी. फिल्म की पूरी टीम ने मंच पर पहुंचकर यह सम्मान ग्रहण किया और दर्शकों का आभार जताया.

सितारों से सजी महफिल

Zee Media द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज एक छत के नीचे नजर आए. जहाँ पवन सिंह ने बेस्ट सिंगर और फिल्म के लिए अवॉर्ड जीते, वहीं Dinesh Lal Yadav और Amrapali Dubey ने भी अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाए. मनोज तिवारी, रवि किशन और अक्षरा सिंह जैसे बड़े नामों ने भी इस अवॉर्ड नाइट में शिरकत की.

क्यों खास है यह फिल्म?

फिल्म 'PowerStar' की सफलता के पीछे इसकी भव्य मेकिंग और बेहतरीन संगीत का बड़ा हाथ है. इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि इस फिल्म ने भोजपुरी सिनेमा के स्तर को तकनीकी रूप से एक नई ऊंचाई दी है. फिल्म के गानों ने पहले ही यूट्यूब पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और अब 'सर्वश्रेष्ठ फिल्म' का अवॉर्ड मिलने से इसकी सफलता पर आधिकारिक मुहर लग गई है.

भोजपुरी संस्कृति का गौरव

यह आयोजन केवल एक अवॉर्ड शो नहीं था, बल्कि भोजपुरी भाषा और संस्कृति का उत्सव था. ज़ी मीडिया के इस मंच ने एक बार फिर क्षेत्रीय सिनेमा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया. 'PowerStar' की जीत के साथ ही यह शाम भोजपुरी इतिहास के यादगार पन्नों में दर्ज हो गई.

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