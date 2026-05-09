FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Zee Bhojpuri Samman 2026: मनोज तिवारी को मिला Lifetime Achievement Award, भोजपुरी सिनेमा को संवारने के लिए सम्मानित

Zee Bhojpuri Samman 2026: मनोज तिवारी को मिला Lifetime Achievement Award, भोजपुरी सिनेमा को संवारने के लिए सम्मानित

Zee Bhojpuri Samman 2026: पवन सिंह के नाम रही पटना की शाम, जीता 'Best Male Playback Singer' का खिताब

Zee Bhojpuri Samman 2026: पवन सिंह के नाम रही पटना की शाम, जीता 'Best Male Playback Singer' का खिताब

Zee Bhojpuri Samman 2026: आम्रपाली दुबे बनीं 'Best Actress', 'मेरे हसबैंड की शादी' के लिए मिला सम्मान

Zee Bhojpuri Samman 2026: आम्रपाली दुबे बनीं 'Best Actress', 'मेरे हसबैंड की शादी' के लिए मिला सम्मान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या सच में होते हैं Aliens? अमेरिका के नए खुलासे से फिर चर्चा में आया UFO, सामने आई नई तस्वीर

क्या सच में होते हैं Aliens? अमेरिका के नए खुलासे से फिर चर्चा में आया UFO, सामने आई नई तस्वीर

75 बार रिजेक्ट हुआ था बिजनेस आइडिया, फिर बना दी 6700 करोड़ की कंपनी

75 बार रिजेक्ट हुआ था बिजनेस आइडिया, फिर बना दी 6700 करोड़ की कंपनी

IPL 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल

IPL 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Zee Bhojpuri Samman 2026: मनोज तिवारी को मिला Lifetime Achievement Award, भोजपुरी सिनेमा को संवारने के लिए सम्मानित

पटना में आयोजित Zee Bhojpuri Samman 2026 में मनोज तिवारी को Lifetime Achievement Award से नवाजा गया. यह सम्मान उनके संगीत से लेकर राजनीति तक के प्रेरणादायक सफर और योगदान का उत्सव है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : May 09, 2026, 01:04 AM IST

Zee Bhojpuri Samman 2026: मनोज तिवारी को मिला Lifetime Achievement Award, भोजपुरी सिनेमा को संवारने के लिए सम्मानित
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Zee Bhojpuri Samman 2026: भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े मंच Zee Bhojpuri Samman 2026 पर आज एक ऐतिहासिक पल देखा गया. भोजपुरी सिनेमा के 'भीष्म पितामह' और सुपरस्टार Manoj Tiwari को उनके बेमिसाल योगदान के लिए Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि उनके दशकों लंबे संघर्ष और सफलता के सफर को पूरी इंडस्ट्री का सलाम है.

संगीत से शुरू हुआ यादगार सफर

मनोज तिवारी के करियर की शुरुआत एक Singer के तौर पर हुई थी. उनके गीतों में जो सादगी और मिट्टी की खुशबू थी, उसने उन्हें रातों.रात गांव.गांव में लोकप्रिय बना दिया. उनके गानों ने आम आदमी से एक गहरा Connection बनाया, जिससे वे भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे.

'ससुरा बड़ा पैसावाला': भोजपुरी सिनेमा का टर्निंग पॉइंट

सिंगिंग में सफलता के झंडे गाड़ने के बाद मनोज तिवारी ने बड़े पर्दे पर कदम रखा. उनकी पहली फिल्म 'Sasura Bada Paisawala' भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में एक Milestone साबित हुई. इस फिल्म की ऐतिहासिक सफलता ने न केवल बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि दम तोड़ती भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया जीवनदान और रफ्तार भी दी.

इंडस्ट्री के विकास में अहम योगदान

मनोज तिवारी ने उस दौर में काम किया जब Bhojpuri Industry अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी. उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दीं और अपनी Acting के जरिए दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई, जिससे उन्हें एक Iconic दर्जा प्राप्त हुआ.

सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही प्रतिभा

समय के साथ मनोज तिवारी ने अपनी सीमाओं को विस्तार दिया. उन्होंने खुद को सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि Television और Public Life में भी अपनी एक अलग और सशक्त पहचान बनाई. उनकी यही Versatile प्रतिभा उन्हें अन्य कलाकारों से अलग खड़ा करती है.

एक यादगार सम्मान समारोह

Zee Bhojpuri Samman 2026 की यह शाम मनोज तिवारी के नाम रही. मंच पर जब उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया, तो वहां मौजूद सभी दिग्गजों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया. यह अवॉर्ड इस बात का प्रमाण है कि मेहनत और लगन से हासिल किया गया मुकाम हमेशा याद रखा जाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या सच में होते हैं Aliens? अमेरिका के नए खुलासे से फिर चर्चा में आया UFO, सामने आई नई तस्वीर
क्या सच में होते हैं Aliens? अमेरिका के नए खुलासे से फिर चर्चा में आया UFO, सामने आई नई तस्वीर
75 बार रिजेक्ट हुआ था बिजनेस आइडिया, फिर बना दी 6700 करोड़ की कंपनी
75 बार रिजेक्ट हुआ था बिजनेस आइडिया, फिर बना दी 6700 करोड़ की कंपनी
IPL 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल
IPL 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल
सुवेंदु अधिकारी की राजनीति के 5 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट, हर मोड़ पर मनवाया लोहा
सुवेंदु अधिकारी की राजनीति के 5 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट, हर मोड़ पर मनवाया लोहा
IPL 2026 में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस टीम के तीन खिलाड़ी
IPL 2026 में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस टीम के तीन खिलाड़ी
MORE
Advertisement
धर्म
Thursday Vrat: मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही सफलता तो गुरुवार को करें ये काम, गुरु बृहस्पति की कृपा से जाग जाएगी किस्मत
मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही सफलता तो गुरुवार को करें ये काम, गुरु बृहस्पति की कृपा से जाग जाएगी किस्मत
Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स
सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स
Mahalaxmi Rajyog 2026: महालक्ष्मी राजयोग बनने से चमकेगी इन 4 राशियों के जातकों की किस्मत, हर काम में मिलेगी सफलता
महालक्ष्मी राजयोग बनने से चमकेगी इन 4 राशियों के जातकों की किस्मत, हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: 25, 30 या 36? जन्मतिथि से जानिए किस उम्र में चमकेगा करियर, कब शुरू होगा गोल्डन पीरियड  
Numerology: 25, 30 या 36? जन्मतिथि से जानिए किस उम्र में चमकेगा करियर, कब शुरू होगा गोल्डन पीरियड
Today Horoscope 7 May: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement