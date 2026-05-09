Zee Bhojpuri Samman 2026: मनोज तिवारी को मिला Lifetime Achievement Award, भोजपुरी सिनेमा को संवारने के लिए सम्मानित

पटना में आयोजित Zee Bhojpuri Samman 2026 में मनोज तिवारी को Lifetime Achievement Award से नवाजा गया. यह सम्मान उनके संगीत से लेकर राजनीति तक के प्रेरणादायक सफर और योगदान का उत्सव है.

Zee Bhojpuri Samman 2026: भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े मंच Zee Bhojpuri Samman 2026 पर आज एक ऐतिहासिक पल देखा गया. भोजपुरी सिनेमा के 'भीष्म पितामह' और सुपरस्टार Manoj Tiwari को उनके बेमिसाल योगदान के लिए Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि उनके दशकों लंबे संघर्ष और सफलता के सफर को पूरी इंडस्ट्री का सलाम है.

संगीत से शुरू हुआ यादगार सफर

मनोज तिवारी के करियर की शुरुआत एक Singer के तौर पर हुई थी. उनके गीतों में जो सादगी और मिट्टी की खुशबू थी, उसने उन्हें रातों.रात गांव.गांव में लोकप्रिय बना दिया. उनके गानों ने आम आदमी से एक गहरा Connection बनाया, जिससे वे भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे.

'ससुरा बड़ा पैसावाला': भोजपुरी सिनेमा का टर्निंग पॉइंट

सिंगिंग में सफलता के झंडे गाड़ने के बाद मनोज तिवारी ने बड़े पर्दे पर कदम रखा. उनकी पहली फिल्म 'Sasura Bada Paisawala' भोजपुरी सिनेमा के इतिहास में एक Milestone साबित हुई. इस फिल्म की ऐतिहासिक सफलता ने न केवल बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि दम तोड़ती भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक नया जीवनदान और रफ्तार भी दी.

इंडस्ट्री के विकास में अहम योगदान

मनोज तिवारी ने उस दौर में काम किया जब Bhojpuri Industry अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी. उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दीं और अपनी Acting के जरिए दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. उन्होंने अपनी भाषा और संस्कृति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई, जिससे उन्हें एक Iconic दर्जा प्राप्त हुआ.

सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रही प्रतिभा

समय के साथ मनोज तिवारी ने अपनी सीमाओं को विस्तार दिया. उन्होंने खुद को सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि Television और Public Life में भी अपनी एक अलग और सशक्त पहचान बनाई. उनकी यही Versatile प्रतिभा उन्हें अन्य कलाकारों से अलग खड़ा करती है.

एक यादगार सम्मान समारोह

Zee Bhojpuri Samman 2026 की यह शाम मनोज तिवारी के नाम रही. मंच पर जब उन्हें इस सम्मान से नवाजा गया, तो वहां मौजूद सभी दिग्गजों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया. यह अवॉर्ड इस बात का प्रमाण है कि मेहनत और लगन से हासिल किया गया मुकाम हमेशा याद रखा जाता है.

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