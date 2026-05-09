Zee Bhojpuri Samman 2026: लोकगीतों की आवाज मैथिली ठाकुर बनीं Youth Icon Of The Year, सादगी और सुरों ने जीता सबका दिल

पटना में आयोजित Zee Bhojpuri Samman 2026 में लोक गायिका मैथिली ठाकुर को ‘Youth Icon Of The Year’ अवॉर्ड से नवाजा गया. यह सम्मान उनकी पारंपरिक संगीत के प्रति निष्ठा को दर्शाता है.

बिहार की राजधानी में 8 मई 2026 को Zee Bhojpuri Samman का भव्य आयोजन हुआ, जहां सुरों की मल्लिका Maithili Thakur को ‘Youth Icon Of The Year’ के प्रतिष्ठित अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. Zee Media के प्रमुख चैनलों द्वारा आयोजित इस इवेंट में मैथिली की सादगी और उनकी कला का जादू सर चढ़कर बोला.

तालियों की गूंज और मैथिली की मुस्कान

जैसे ही मंच पर मैथिली ठाकुर का नाम अनाउंस हुआ, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. अपनी सादगी और विनम्र स्वभाव के लिए मशहूर मैथिली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली ऊंचाई आडंबर से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने से मिलती है. उनके चेहरे की मुस्कान ने इस अवॉर्ड नाइट की रौनक और बढ़ा दी.

मधुबनी से ग्लोबल स्टार तक का सफर

बिहार के मधुबनी जिले में जन्मी मैथिली ठाकुर का सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है. संगीत शिक्षक पिता के सानिध्य में पली.बढ़ी मैथिली ने बचपन से ही शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को सीखा. उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्होंने पारंपरिक लोकगीत को Digital Platforms के जरिए आज के युवाओं तक पहुंचाया. उनके गाने रिलीज होते ही वायरल हो जाते हैं, जो यह दर्शाता है कि उनकी आवाज़ का सुकून हर उम्र के लोगों को प्रभावित करता है.

युवाओं की नई प्रेरणा

‘Youth Icon Of The Year’ का यह खिताब इस बात का सबूत है कि आज की पीढ़ी केवल वेस्टर्न म्यूजिक की ही दीवानी नहीं है, बल्कि वह अपनी जड़ों और पारंपरिक संगीत से भी उतना ही गहरा जुड़ाव रखती है. मैथिली ने पारंपरिक सुरों को आधुनिकता के साथ जोड़कर एक नई मिसाल पेश की है.

दिग्गजों की मौजूदगी और Real Heroes का सम्मान

इस भव्य शाम में केवल फिल्मी सितारे ही नहीं, बल्कि राजनीति और स्वास्थ्य जगत की बड़ी हस्तियां भी शामिल हुईं. कृषि मंत्री विनय सिन्हा और आयुर्वेद विशेषज्ञ आचार्य मनीष जैसे दिग्गजों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. Zee Bhojpuri Samman 2026 में जहां एक तरफ मनोरंजन जगत के सितारों को सराहा गया, वहीं समाज को नई दिशा देने वाले Real Heroes का भी विशेष सम्मान किया गया.

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