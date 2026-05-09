FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Zee Bhojpuri Samman 2026: रवि किशन को मिला ‘Pride Of Bhojpuri Soil’ अवॉर्ड; भावुक हुए अभिनेता

Zee Bhojpuri Samman 2026: रवि किशन को मिला ‘Pride Of Bhojpuri Soil’ अवॉर्ड; भावुक हुए अभिनेता

Zee Bhojpuri Samman 2026: मनोज तिवारी को मिला Lifetime Achievement Award, भोजपुरी सिनेमा को संवारने के लिए सम्मानित

Zee Bhojpuri Samman 2026: मनोज तिवारी को मिला Lifetime Achievement Award, भोजपुरी सिनेमा को संवारने के लिए सम्मानित

Zee Bhojpuri Samman 2026: पवन सिंह के नाम रही पटना की शाम, जीता 'Best Male Playback Singer' का खिताब

Zee Bhojpuri Samman 2026: पवन सिंह के नाम रही पटना की शाम, जीता 'Best Male Playback Singer' का खिताब

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या सच में होते हैं Aliens? अमेरिका के नए खुलासे से फिर चर्चा में आया UFO, सामने आई नई तस्वीर

क्या सच में होते हैं Aliens? अमेरिका के नए खुलासे से फिर चर्चा में आया UFO, सामने आई नई तस्वीर

75 बार रिजेक्ट हुआ था बिजनेस आइडिया, फिर बना दी 6700 करोड़ की कंपनी

75 बार रिजेक्ट हुआ था बिजनेस आइडिया, फिर बना दी 6700 करोड़ की कंपनी

IPL 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल

IPL 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल

Homeएंटरटेनमेंट

एंटरटेनमेंट

Zee Bhojpuri Samman 2026: लोकगीतों की आवाज मैथिली ठाकुर बनीं Youth Icon Of The Year, सादगी और सुरों ने जीता सबका दिल

पटना में आयोजित Zee Bhojpuri Samman 2026 में लोक गायिका मैथिली ठाकुर को ‘Youth Icon Of The Year’ अवॉर्ड से नवाजा गया. यह सम्मान उनकी पारंपरिक संगीत के प्रति निष्ठा को दर्शाता है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : May 09, 2026, 12:56 AM IST

Zee Bhojpuri Samman 2026: लोकगीतों की आवाज मैथिली ठाकुर बनीं Youth Icon Of The Year, सादगी और सुरों ने जीता सबका दिल
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बिहार की राजधानी में 8 मई 2026 को Zee Bhojpuri Samman का भव्य आयोजन हुआ, जहां सुरों की मल्लिका Maithili Thakur को ‘Youth Icon Of The Year’ के प्रतिष्ठित अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. Zee Media के प्रमुख चैनलों द्वारा आयोजित इस इवेंट में मैथिली की सादगी और उनकी कला का जादू सर चढ़कर बोला.

तालियों की गूंज और मैथिली की मुस्कान

जैसे ही मंच पर मैथिली ठाकुर का नाम अनाउंस हुआ, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. अपनी सादगी और विनम्र स्वभाव के लिए मशहूर मैथिली ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली ऊंचाई आडंबर से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने से मिलती है. उनके चेहरे की मुस्कान ने इस अवॉर्ड नाइट की रौनक और बढ़ा दी.

मधुबनी से ग्लोबल स्टार तक का सफर

बिहार के मधुबनी जिले में जन्मी मैथिली ठाकुर का सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है. संगीत शिक्षक पिता के सानिध्य में पली.बढ़ी मैथिली ने बचपन से ही शास्त्रीय संगीत की बारीकियों को सीखा. उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्होंने पारंपरिक लोकगीत को Digital Platforms के जरिए आज के युवाओं तक पहुंचाया. उनके गाने रिलीज होते ही वायरल हो जाते हैं, जो यह दर्शाता है कि उनकी आवाज़ का सुकून हर उम्र के लोगों को प्रभावित करता है.

युवाओं की नई प्रेरणा

‘Youth Icon Of The Year’ का यह खिताब इस बात का सबूत है कि आज की पीढ़ी केवल वेस्टर्न म्यूजिक की ही दीवानी नहीं है, बल्कि वह अपनी जड़ों और पारंपरिक संगीत से भी उतना ही गहरा जुड़ाव रखती है. मैथिली ने पारंपरिक सुरों को आधुनिकता के साथ जोड़कर एक नई मिसाल पेश की है.

दिग्गजों की मौजूदगी और Real Heroes का सम्मान

इस भव्य शाम में केवल फिल्मी सितारे ही नहीं, बल्कि राजनीति और स्वास्थ्य जगत की बड़ी हस्तियां भी शामिल हुईं. कृषि मंत्री विनय सिन्हा और आयुर्वेद विशेषज्ञ आचार्य मनीष जैसे दिग्गजों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. Zee Bhojpuri Samman 2026 में जहां एक तरफ मनोरंजन जगत के सितारों को सराहा गया, वहीं समाज को नई दिशा देने वाले Real Heroes का भी विशेष सम्मान किया गया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या सच में होते हैं Aliens? अमेरिका के नए खुलासे से फिर चर्चा में आया UFO, सामने आई नई तस्वीर
क्या सच में होते हैं Aliens? अमेरिका के नए खुलासे से फिर चर्चा में आया UFO, सामने आई नई तस्वीर
75 बार रिजेक्ट हुआ था बिजनेस आइडिया, फिर बना दी 6700 करोड़ की कंपनी
75 बार रिजेक्ट हुआ था बिजनेस आइडिया, फिर बना दी 6700 करोड़ की कंपनी
IPL 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल
IPL 2026 में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली का नाम भी शामिल
सुवेंदु अधिकारी की राजनीति के 5 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट, हर मोड़ पर मनवाया लोहा
सुवेंदु अधिकारी की राजनीति के 5 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट, हर मोड़ पर मनवाया लोहा
IPL 2026 में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस टीम के तीन खिलाड़ी
IPL 2026 में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में इस टीम के तीन खिलाड़ी
MORE
Advertisement
धर्म
Thursday Vrat: मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही सफलता तो गुरुवार को करें ये काम, गुरु बृहस्पति की कृपा से जाग जाएगी किस्मत
मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही सफलता तो गुरुवार को करें ये काम, गुरु बृहस्पति की कृपा से जाग जाएगी किस्मत
Surya Gochar 2026: सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स
सूर्य गोचर से शुरू होगा इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम, तेजी से बढ़ेंगे इनकम के सोर्स
Mahalaxmi Rajyog 2026: महालक्ष्मी राजयोग बनने से चमकेगी इन 4 राशियों के जातकों की किस्मत, हर काम में मिलेगी सफलता
महालक्ष्मी राजयोग बनने से चमकेगी इन 4 राशियों के जातकों की किस्मत, हर काम में मिलेगी सफलता
Numerology: 25, 30 या 36? जन्मतिथि से जानिए किस उम्र में चमकेगा करियर, कब शुरू होगा गोल्डन पीरियड  
Numerology: 25, 30 या 36? जन्मतिथि से जानिए किस उम्र में चमकेगा करियर, कब शुरू होगा गोल्डन पीरियड
Today Horoscope 7 May: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement