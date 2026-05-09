Zee Bhojpuri Samman 2026: पटना में सितारों की महाजुटान, खेसारी लाल यादव बने 'मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर'

Zee Bhojpuri Samman 2026: भोजपुरी सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक Zee Bhojpuri Samman 2026 को आज पटना में बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया. इस शो में खेसारी लाल यादव को भोजपुरी फिल्मों के सबसे बहुमुखी अभिनेता के अवार्ड से नवाजा गया.

बिहार की राजधानी पटना आज भोजपुरी सिनेमा और संस्कृति के सबसे बड़े उत्सव की गवाह बनी. ज़ी मीडिया के प्रमुख चैनलों (ज़ी बिहार झारखंड और ज़ी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड) द्वारा आयोजित 'Zee Bhojpuri Samman 2026' में मनोरंजन जगत की हस्तियों ने शिरकत की. इस भव्य शाम में न केवल फिल्मी सितारों को सराहा गया, बल्कि समाज के असली नायकों को भी सम्मानित किया गया.

'बहुमुखी अभिनेता' के खिताब से नवाजे गए खेसारी लाल यादव

इस अवॉर्ड शो का सबसे बड़ा आकर्षण ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव रहे. खेसारी को भोजपुरी सिनेमा के 'सबसे बहुमुखी अभिनेता' (Most Versatile Actor) के सम्मान से सम्मानित किया गया. उनके नाम की घोषणा होते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. अपनी गायकी और अदाकारी के दम पर फर्श से अर्श तक पहुंचे खेसारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं. क्रिटिक्स ने भी माना कि खेसारी का देसी अंदाज और भावुक अभिनय उन्हें दूसरों से अलग बनाता है.

दिग्गजों की मौजूदगी ने बढ़ाई महफिल की रौनक

इस कार्यक्रम में भोजपुरी सिनेमा के 'भीष्म पितामह' कहे जाने वाले कुणाल सिंह के साथ.साथ सुपरस्टार रवि किशन, सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी, 'क्वीन' आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह जैसे दिग्गज कलाकारों ने शिरकत की. इन सितारों की मौजूदगी ने इस शाम को और भी यादगार बना दिया.

सिर्फ मनोरंजन नहीं, सामाजिक योगदान को भी सलाम

'ज़ी भोजपुरी सम्मान 2026' की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि यहाँ 'रील हीरोज' के साथ 'रियल हीरोज' को भी मंच दिया गया. साहित्य और कला के क्षेत्र में योगदान देने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया. स्वर्गीय शारदा सिन्हा (बिहार कोकिला) की विरासत को याद करते हुए उनके बेटे अंशुमान सिन्हा को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया. पद्मश्री से सम्मानित 'किसान चाची' (राजकुमारी देवी) और मधुबनी पेंटिंग की विख्यात कलाकार दुलारी देवी की उपस्थिति ने इस आयोजन को गरिमामय बना दिया.

भोजपुरी सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक शाम

यह आयोजन केवल पुरस्कार वितरण तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भोजपुरी भाषा और संस्कृति की बढ़ती ताकत का प्रतीक था. ज़ी मीडिया के इस मंच ने एक बार फिर क्षेत्रीय कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया है. खेसारी लाल यादव की इस उपलब्धि और समाजसेवियों के सम्मान के साथ यह शाम भोजपुरी इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गई.

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