Zee Bhojpuri Samman 2026: पटना में सजा भोजपुरी सितारों का मेला, 'हमार नाम बा कन्हैया' के लिए निरहुआ बने बेस्ट एक्टर

पटना में आयोजित Zee Bhojpuri Samman 2026 में दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' को फिल्म 'हमार नाम बा कन्हैया' के लिए Best Actor अवॉर्ड से नवाजा गया. इस कार्यक्रम में 'रियल हीरोज' को भी सम्मानित किया गया.

Zee Bhojpuri Samman 2026: भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) के सबसे भव्य और प्रतिष्ठित अवॉर्ड शो, Zee Bhojpuri Samman 2026 का आयोजन आज बिहार की राजधानी पटना में किया गया. Zee Media के प्रमुख चैनलों, ज़ी बिहार झारखंड और ज़ी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के सौजन्य से आयोजित इस इवेंट ने पूरे शहर को फिल्मी रंग में सरोबार कर दिया.

निरहुआ ने जीता 'Best Actor' का खिताब

इस शानदार अवॉर्ड नाइट की सबसे बड़ी हाईलाइट सुपरस्टार Dinesh Lal Yadav यानी निरहुआ रहे. उन्हें उनकी फिल्म 'Hamar Naam Ba Kanhaiya' में बेहतरीन अभिनय के लिए Best Actor के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. कन्हैया के किरदार में उनके देसीपन और इमोशन्स के मेल ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि क्रिटिक्स को भी प्रभावित किया.

फिल्म की कहानी एक सीधे.साधे सिक्योरिटी गार्ड के इर्द.गिर्द घूमती है, जो बैंक डकैती के दौरान पुलिस और डकैतों के बीच फंस जाता है. निरहुआ की इस शानदार परफॉर्मेंस ने उन्हें इंडस्ट्री में एक बार फिर नंबर वन साबित कर दिया है.

दिग्गजों की मौजूदगी और 'Real Heroes' का सम्मान

इस महफिल में भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज कलाकार Kunal Singh, रवि किशन, मनोज तिवारी, अक्षरा सिंह और आम्रपाली दुबे जैसे सितारों ने अपनी चमक बिखेरी. हालांकि, यह कार्यक्रम केवल ग्लैमर तक सीमित नहीं था. Zee Bhojpuri Samman की सबसे खास बात यह रही कि यहां 'रील लाइफ' के साथ.साथ 'Real Life Heroes' को भी सलाम किया गया.

साहित्य, कला और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को मंच पर सम्मानित किया गया. इस दौरान स्व. शारदा सिन्हा के पुत्र अंशुमान सिन्हा, पद्मश्री 'किसान चाची' (राजकुमारी देवी) और मधुबनी पेंटिंग की विख्यात कलाकार दुलारी देवी की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई.

भोजपुरी टैलेंट का सबसे बड़ा जश्न

कुल मिलाकर, Zee Bhojpuri Samman 2026 भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक यादगार माइलस्टोन साबित हुआ है. एक तरफ जहां निरहुआ जैसे मंझे हुए कलाकारों की उपलब्धियों का जश्न मनाया गया, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय संस्कृति और सामाजिक नायकों को सम्मानित कर ज़ी मीडिया ने एक नई मिसाल पेश की है. यह शाम एंटरटेनमेंट, टैलेंट और सम्मान का एक परफेक्ट ब्लेंड रही.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से